Donald Trump sonrası en çok kazandıran kripto paralar belli oldu - Son Dakika
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Donald Trump sonrası en çok kazandıran kripto paralar belli oldu

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ABD'deki başkanlık seçimleri sonrası küresel finans ve özellikle kripto para piyasası büyük hareketlilik gösterdi. Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano gibi önde gelen coinler, yatırımcı ilgisiyle önemli fiyat artışları yaşadı. Peki, yatırımcılar hangi coinlere yöneldi?

14.11.2024 17:47  Güncelleme: 17:52
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ABD'de 5 Kasım 2024'te gerçekleşen kritik başkanlık seçimleri, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel finans piyasalarını da derinden etkiledi. Özellikle kripto para piyasalarında gözlemlenen ani değer artışları, Donald Trump'ın seçimdeki etkisinin ve ardından gelen politik beklentilerin kripto paralara olan güveni artırdığı yönünde yorumlandı. CoinMarketCap verilerine göre; önde gelen Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA) ve daha birçok coin, yatırımcı ilgisiyle çarpıcı fiyat artışları yaşadı.

KRİPTO PARA PİYASASININ KRALI YİNE ZİRVEDE

Kripto para piyasasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin (BTC), seçim sürecinden en çok etkilenen coin'lerden biri oldu. 3 Kasım'da 68.741 dolar seviyesinde işlem gören BTC, seçim öncesindeki hareketliliğin ardından 10 Kasım'da %17,0'lık bir artışla 80.474 dolara yükseldi. Bu ivme, seçim sonrası dönemde de devam etti ve 14 Kasım'da %35,9'luk bir artışla BTC 93.434 dolar seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre, Bitcoin'in bu yükselişi, piyasanın genel güvenini simgeliyor ve yatırımcıların büyük çaplı kripto paralara olan ilgisini artırıyor.

ALTCÖİNLERİN ÖNCÜSÜ GÜÇLENİYOR

Ethereum (ETH) de seçim sürecinde kayda değer bir artış yaşadı. 3 Kasım'da 2.456 dolar seviyesinden başlayan ETH, seçim sonrası 10 Kasım'a kadar %29,9'luk bir artış göstererek 3.191 dolara ulaştı ve 14 Kasım'da 3.337 dolara çıkarak toplamda %35,8 değer kazandı. Ethereum'un güçlü artışı, DeFi ve NFT alanındaki hâkimiyetinin yanı sıra, yatırımcıların ETH'yi güvenli bir liman olarak gördüğünü gösteriyor.

Donald Trump sonrası kripto para bilançosu: Yatırımcılar hangi coinlere yöneldi?

YATIRIMCILARIN YENİ FAVORİLERİ

Seçim sonrası dönemde en büyük sıçrayışlardan birini yapan Dogecoin (DOGE), %184,9 gibi büyük bir artışla dikkatleri üzerine çekti. 3 Kasım'da 0,1515 dolar seviyesinden işlem gören DOGE, 14 Kasım'da 0,4316 dolara yükseldi. Bu, piyasanın risk iştahını gösterirken DOGE'nin sosyal medya ve topluluk etkisine duyarlılığını ortaya koydu.

Cardano (ADA) da seçim sonrası dönemde yatırımcıların ilgi odağı oldu. 3 Kasım'da 0,3343 dolardan işlem gören ADA, %81,1 oranında değer kazanarak 14 Kasım'da 0,6053 dolara çıktı. ADA'nın yükselişi, projeye duyulan güvenin arttığını ve ADA'nın uzun vadeli bir yatırım olarak görüldüğünü gösteriyor.

SOLANA (SOL) VE RIPPLE (XRP): İVMESİNİ KORUYAN YÜKSELİŞ

Solana (SOL), seçim dönemi sürecinde önemli bir ivme kazanarak %36,9 oranında artış gösterdi. 3 Kasım'da 162,5 dolar olan SOL, 14 Kasım'da 222,6 dolara ulaştı. XRP ise, seçim sonrası yükselişle birlikte %47,8 oranında değer kazanarak 0,7435 dolara çıktı. Analistler, Solana ve Ripple gibi büyük projelerin artışını, piyasanın genel güven tazelemesi olarak değerlendiriyor.

ALTCÖİN PİYASASINDAKİ DİKKAT ÇEKEN DİĞER COİNLER

Seçim sonrası dönemde BTC ve ETH gibi büyük coin'lerin yanı sıra, altcoin piyasasında da ciddi hareketlilik yaşandı. Polkadot (DOT), %43,1 oranında artarak 5,42 dolara ulaştı; Avalanche (AVAX) ise %48,8 oranında değer kazandı. Bu artışlar, yatırımcıların yalnızca ana coin'lere değil, aynı zamanda projeye dayalı altcoin'lere de yöneldiğini gösteriyor.

Polkadot (DOT): %43,1 oranında artış gösteren DOT, özellikle blockchain altyapısında güvenli geçiş imkânı sunan bir proje olarak, yatırımcıların ilgi odağı oldu. 3 Kasım'da 3,78 dolardan işlem gören DOT, 14 Kasım'da 5,42 dolara çıktı.

Chainlink (LINK): Oracle çözümleriyle bilinen Chainlink, %33,6 oranında değer kazanarak altcoin piyasasında öne çıkan coin'lerden biri oldu. 10,76 dolar seviyesinden 14,37 dolara yükselen LINK, oracle hizmetlerine olan talebin artabileceğine dair bir sinyal verdi.

Donald Trump sonrası kripto para bilançosu: Yatırımcılar hangi coinlere yöneldi?

ABD SEÇİMLERİ SONRASI KRİPTO PİYASASI GENEL GÖRÜNÜMÜ

Analistlere göre, ABD seçimleri sonrasında yaşanan yükseliş, piyasada güçlü bir iyimserlik yarattı. Donald Trump'ın seçimlerdeki varlığı, belirsizlik ortamının azalmasına ve yatırımcı güveninin yeniden kazanılmasına katkıda bulundu. Özellikle büyük hacimli coin'ler (BTC, ETH) ve bazı altcoin'lerin (ADA, DOGE, SOL) önemli değer artışları, seçimlerin kripto piyasasına olan etkisinin uzun süre hissedileceğini gösteriyor.

Bu durum, yatırımcıların kripto paralara olan güveninin arttığını ve daha geniş bir çerçevede dijital varlıkların popülaritesinin sürdüğünü işaret ediyor. Önümüzdeki aylarda, seçim sonrası piyasalarda bu güven ortamının nasıl devam edeceği merakla takip edilecek.

Donald Trump sonrası en çok kazandıran kripto paralar belli oldu

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