Ethereum devinden milyonlarca dolarlık yeni alım - Son Dakika
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Ethereum devinden milyonlarca dolarlık yeni alım

Ethereum devinden milyonlarca dolarlık yeni alım
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BitMine geçen hafta 27 bin 180 Ethereum daha alarak rezervini 5,96 milyon ETH'ye çıkardı. Şirket toplam arzın yüzde 4,9'una ulaşırken danışmanı Tom DeMark, Ethereum'da önümüzdeki haftalarda sert bir yükseliş beklediğini açıkladı.

Kurumsal Ethereum hazineleri arasında ilk sırada yer alan BitMine Immersion Technologies, son alım için yaklaşık 68 milyon dolar harcadı. Şirketin 13 Eylül tarihli hesabında 5 milyon 956 bin 378 ETH'lik rezerv, token başına 2 bin 513 dolar üzerinden yaklaşık 15 milyar dolar değer taşıdı.

BitMine bu miktarla Ethereum'un 122 milyon tokenlık arzının yüzde 4,9'unu elinde tutuyor. Şirket böylece toplam arzın yüzde 5'ini biriktirme hedefinin son bölümüne ulaştı.

Şirketin kripto varlıkları, nakdi, menkul kıymetleri ve diğer yatırımlarının toplamı 15,8 milyar dolar olarak açıklandı. Portföyde Ethereum'un yanı sıra 212 Bitcoin, 549 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymet, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık ve Eightco Holdings'te 98 milyon dolarlık pay bulunuyor.

BitMine, 7 Eylül itibarıyla 5 milyon 67 bin 309 ETH'yi staking yoluyla değerlendiriyordu. Bu miktar güncel rezervin yaklaşık yüzde 85'ine karşılık geliyor. Şirket, yedi günlük yıllıklandırılmış getiri oranını yüzde 2,62 ve yıllık staking geliri tahminini 334 milyon dolar olarak bildirdi.

TOM DEMARK ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARI İŞARET ETTİ

BitMine'ın sermaye piyasaları danışmanı ve DeMark Analytics'in kurucusu Tom DeMark, Ethereum'da önümüzdeki haftalarda sert bir yukarı yönlü hareket beklediğini söyledi. DeMark, ağustos boyunca fiyatın aşağı kırılmadan yatay kalmasını önceki yükseliş eğiliminin devam edebileceğine işaret olarak yorumladı.

DeMark'a göre ağustos sonundaki tek günlük sert yükseliş, beklediği daha geniş hareketin ön gösterimi olabilir. Bu değerlendirme bir fiyat garantisi taşımıyor ve BitMine'ın Ethereum odaklı hazine stratejisiyle bağlantılı bir şirket görüşü niteliği taşıyor.

BitMine Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee de Ethereum'un Bitcoin karşısındaki performansına dikkat çekti. Lee, ETH/BTC oranının 30 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını ve yeni bir yükseliş eğilimine girdiğini savundu. Lee'nin hesabına göre Ethereum, üçüncü çeyrekte geçen cuma itibarıyla S&P 500'ü 58,66 puan geride bıraktı.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum devinden milyonlarca dolarlık yeni alım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ethereum devinden milyonlarca dolarlık yeni alım - Son Dakika
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