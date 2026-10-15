Güney Kore'den kripto güvenliğine yeni adım - Son Dakika
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Güney Kore'den kripto güvenliğine yeni adım

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Güney Kore\'den kripto güvenliğine yeni adım
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Güney Kore, kripto işletmelerini de etkileyen siber saldırıların ardından finans sektöründe güvenlik denetimlerini sıklaştırmaya hazırlanıyor. Plan, büyük kuruluşlarda daha sık kontrol yapılmasını ve şirket yöneticilerinin sorumluluğunun güçlendirilmesini öngörüyor.

Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), aralarında iki kripto işletmesinin de bulunduğu 16 finans kuruluşunda güvenlik olayı tespit edildiğini açıkladı. Etkilenen şirketler arasında Gopax borsasının işletmecisi Streami ile kripto işlem platformu Prabang da yer aldı.

Kurumun açıklamasına göre olaylarda isim, iletişim bilgileri ve kimlik numaraları dahil yaklaşık 100 bin müşteri bilgi kaydı açığa çıktı. Hesap şifrelerinin veya doğrudan yetkisiz işlem yapılmasına olanak verebilecek ödeme kartı numaralarının sızdığı ise doğrulanmadı.

555 KURULUŞUN 130'UNDA GÜVENLİK EKSİĞİ BULUNDU

Saldırıların ardından sektör genelinde yapılan incelemede, 555 finans şirketinden 130'unda giderilmesi gereken güvenlik eksikleri belirlendi. Bu sayı, saldırıya uğradığı tespit edilen 16 kuruluştan ayrı bir denetim sonucunu yansıtıyor.

Eksikler arasında güncellenmemiş yazılımlar, üretici desteği sona ermiş sistemler, yetersiz güvenlik takibi ve erişim kontrollerindeki zayıflıklar bulunuyor. Bazı şirketlerde kritik sistemlere giriş için çok faktörlü kimlik doğrulama gibi ek önlemlerin kullanılmadığı görüldü.

Sorun tespit edilen kuruluşlar, yazılımları güncelleme, eski ekipmanları değiştirme ve hassas sistemlere erişimi kısıtlama gibi adımları içeren düzeltme planları sundu. Düzenleyici kurum, bu çalışmaların uygulanmaya başladığını bildirdi.

BÜYÜK KURULUŞLARA YILDA EN AZ İKİ KONTROL

Önerilen düzen, büyük finans kuruluşlarının güvenlik açıkları açısından yılda en az iki kez değerlendirilmesini öngörüyor. Acil tehditler ortaya çıktığında olağan denetim takvimi dışında ek incelemeler yapılması da değerlendiriliyor.

FSC, şirketlerin üst yöneticileri ile bilgi güvenliği ve bilgi teknolojileri sorumlularının görevlerini daha açık biçimde tanımlamak istiyor. Amaç, belirlenen eksiklerin giderilmesini ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını yönetim düzeyinde takip etmek olarak açıklanıyor.

Planın bir diğer ayağını, şirketlerin tespit ettikleri tehditleri sektörle daha hızlı paylaşması oluşturuyor. Küçük işletmeler için ortak bir yapay zeka destekli izleme hizmeti kurulması da gündemde bulunuyor. Böylece teknik kaynakları sınırlı şirketlerin şüpheli faaliyetleri daha erken belirlemesi hedefleniyor.

Yetkililer, saldırılarda yapay zeka kullanılıp kullanılmadığını ve olayların aynı saldırganlarla bağlantılı olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Daha sık güvenlik değerlendirmesi öngören planın kesin uygulama tarihi ise henüz açıklanmadı.

Kripto ParaGüney KoreFinansSon Dakika

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