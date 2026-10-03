Kriptoda haftalık özet: Altcoinlerde yollar ayrıldı

Eylülün son günleri ile ekimin başlangıcını kapsayan haftada, fiyat hareketleriyle şirket haberleri farklı bir görünüm ortaya koydu. Bitcoin art arda gelen yükseliş denemelerinde satışlarla karşılaştı. Aynı dönemde Strategy ve Bitmine rezervlerini büyüttü, bankalarla kripto altyapısını birleştiren projelerde yeni adımlar atıldı.

BİTCOİN KAZANÇLARINI KORUYAMADI

ABD'de açıklanan enflasyon ve istihdam verileri, haftanın en sert fiyat hareketlerine eşlik etti. Bitcoin, 30 Eylül'deki kişisel tüketim harcamaları verisinin ardından yaklaşık 85 bin 600 dolara yükseldi. Kısa süre sonra bu hareketin önemli bölümünü geri verdi.

2 Ekim'de beklentilerden zayıf gelen istihdam verisiyle fiyat bu kez yaklaşık 87 bin 200 dolara çıktı. Yükseliş yine kalıcı olmadı ve Bitcoin daha sonra 84 bin dolar bölgesine çekildi. Böylece olumlu karşılanan iki veri de kesintisiz bir ralliye dönüşmedi.

Altcoinlerde ise belirgin bir ayrışma görüldü. Cuma akşamüstü itibarıyla son yedi günlük dönemde Quant'ın QNT tokenı yaklaşık yüzde 160, Midnight'ın NIGHT tokenı yüzde 105 yükselmişti. Aynı ölçümde XRP, Zcash, HYPE, Bitcoin Cash ve Uniswap kayıp yaşadı. Birkaç varlıktaki güçlü artış, piyasanın geneline yayılmadı.

ŞİRKETLER KRİPTO BİRİKİMİNİ BÜYÜTTÜ

Fiyatlardaki dalgalanma, büyük şirketlerin açıkladığı alımları durdurmadı. Strategy, 28 Eylül duyurusunda 1.665 Bitcoin'i yaklaşık 142,7 milyon dolara satın aldığını bildirdi. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 847 bin 666'ya ulaştı. Strive ise 1.107 Bitcoin daha alarak birikimini 27 bin 462 BTC'ye çıkardı.

Ethereum tarafında Bitmine, 17 bin 362 ETH'lik alımla 6 milyon eşiğini geçti. Şirket, 27 Eylül itibarıyla 6 milyon 1.302 ETH tuttuğunu açıkladı. Bu varlıkların yaklaşık 5,07 milyon ETH'lik bölümü, ağı güvence altına almaya katkı karşılığında ödül kazanılan staking işlemlerinde bulunuyordu.

BANKALAR VE BORSALAR YENİ ALTYAPILARA YÖNELDİ

Haftanın bir diğer gündemi, mevcut finans sisteminin kripto teknolojileriyle bağlantısı oldu. Chainlink, bankaların kendi sistemlerinden Swift'in blok zinciri altyapısına erişmesini sağlayacak bir çerçeve duyurdu. Swift, altı kıtadan 17 bankanın dijital olarak temsil edilen mevduatlarla canlı pilot uygulamalara hazırlandığını bildirdi.

ABD'de Coinbase'in takas kuruluşu onayı alması da dikkat çekti. Şirket, tamamen teminatlandırılmış türev işlemlerde USDC kullanımını ve kesintisiz takası desteklemeyi planlıyor. Robinhood ise uygun ABD müşterilerine kripto varlıklarda sürekli vadeli işlem sunma planını açıkladı. Hizmetin gelecek aylarda devreye alınması öngörülüyor.

Güvenlik ve sürdürülebilirlik sorunları da gündemde kaldı. Bitget, 387,5 milyon dolarlık saldırının ardından Bitcoin, Ethereum ve USDT çekimlerini aşamalı olarak yeniden açtı. Ethereum'un ikinci katman ağı Blast ise işletme maliyetlerinin gelirleri aştığını belirterek kapanma kararı aldı. Kullanıcılara normal arayüz üzerinden çekim için 26 Ekim'e kadar süre tanındı.

ÖDEME ŞİRKETLERİNE YENİ FİNANSMAN GELDİ

26 Eylül–2 Ekim arasında açıklanan finansman işlemlerinde en büyük tutar Jeeves'e aitti. İşletmelere ödeme ve harcama yönetimi hizmeti sunan şirket, CoinFund liderliğindeki turda 110 milyon dolar sermaye yatırımı aldığını duyurdu. Jeeves, stablecoin tabanlı kart ve ödeme hizmetlerini daha fazla ülkeye taşımayı hedefliyor.

World Assets'in açıkladığı 49 milyon dolarlık WLD satışı, Solana Company'nin yaklaşık 15 milyon dolarlık hisse satış planı ve Walapay'in 4,6 milyon dolarlık yatırımıyla birlikte dört işlemin duyurulan tutarı 178,6 milyon dolara ulaştı. Toplam, sermaye yatırımlarının yanı sıra token satışlarını ve planlanan hisse finansmanını da kapsıyor.

World Assets'in işlemleri önceki bir aya yayılan satışlardan oluştuğu için 49 milyon doların tamamı tek haftada sağlanmış finansman anlamına gelmiyor. Satışlarda tokenlar için bir yıllık kilit süresi bulunuyor. Sınır ötesi ödeme hizmeti sunan Walapay ise aldığı yatırımı lisanslarını, bankacılık ortaklıklarını ve ekibini büyütmek için kullanmayı planlıyor.