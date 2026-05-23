Tether, madenciler ve Polymarket kurumsal kripto haftasını belirledi

23.05.2026 15:15
Kurumsal aktörler bu hafta kripto pazarında pozisyon güçlendirirken jeopolitik gerilimler dijital varlık fonlarından 1 milyar doları aşan çıkışı tetikledi. Tether Twenty One Capital'deki payını büyüttü, Bitcoin madencileri yapay zekâ ortaklıklarına yöneldi, Polymarket ise Nasdaq ile özel şirket tahmin piyasalarına girdi.

Dijital varlık pazarı bu hafta kurumsal aktörlerin etki alanını genişlettiği, jeopolitik gerilimlerin ise yatırımcıları risk azaltmaya ittiği iki yönlü bir tablo sundu.

KRİPTO FONLARDA HAFTALIK 1 MİLYAR DOLAR ÇIKIŞ

CoinShares verilerine göre geçen hafta dijital varlık yatırım ürünlerinden 1 milyar doları aşan çıkış yaşandı. Rakam, yılın en büyük haftalık geri çekilmelerinden biri olarak öne çıktı. Bitcoin ve Ethereum ürünleri toplam geri ödemelerin büyük bölümünü oluşturdu.

Satışlar, ABD ile İran arasında kalıcı ateşkes umutlarının zayıflamasıyla aynı döneme denk geldi. Bitcoin'in makro koruma aracı olarak konumlanmasına karşın yatırımcılar geniş risk varlıklarından çıkış yaptı. Önceki döngülerle karşılaştırıldığında kurumsal kripto talebi yapısal olarak daha güçlü konumda. Ancak son çıkışlar, tahsis edenlerin dijital varlıkları yüksek oynaklık dönemlerinde halen risk-on grubunda değerlendirdiğine işaret etti.

TETHER TWENTY ONE CAPITAL'DE PAYINI ARTIRDI

Tether, kripto sektörünün en büyük kurumsal Bitcoin araçlarından biri olan Twenty One Capital'de SoftBank'in payını satın aldı. Stablecoin ihraççısı, Japon holdingin yaklaşık yüzde 26'lık payını açıklanmayan bir tutar karşılığında devraldı.

Strike kurucusu Jack Mallers liderliğindeki Twenty One Capital, faaliyetlerini yalnızca Bitcoin biriktirmenin ötesinde Bitcoin tabanlı finansal hizmetlere genişletmeye hazırlanıyor. Şirket, Tether, Bitfinex, Cantor Fitzgerald ve SoftBank desteğiyle kurulmuş ve bilançosunda 42 bini aşkın BTC biriktirmişti. Satın alma, kurumsal Bitcoin hazine talebi büyürken Tether'in şirket üzerindeki etkisini güçlendirdi.

BERNSTEİN: 'MADENCİLER YAPAY ZEKÂ ALTYAPI ORTAĞINA DÖNÜŞÜYOR'

Analiz firması Bernstein'in araştırmasına göre Bitcoin madencileri yapay zekâ geliştiricileri için altyapı ortağı olarak öne çıkıyor. Madencilerin iki kıt kaynağı kontrol ettiği vurgulandı: büyük ölçekli enerji erişimi ve veri merkezi kapasitesi.

Enerji yoğun Bitcoin madenciliği operasyonları kuran şirketler, bu altyapının bir bölümünü yapay zekâ müşterileri için yüksek performanslı hesaplama yüklerine ayırıyor. Bernstein, geçişin madenciler için yeni gelir akımları ve daha yüksek değerlemeler açabileceğini, özellikle her Bitcoin yarılanma döngüsünün ardından blok ödüllerinin azalan kazançlılığı dikkate alındığında önemli olduğunu savundu.

POLYMARKET NASDAQ İLE ÖZEL ŞİRKET TAHMİN PİYASALARINA GİRDİ

Polymarket, halka açık olmayan şirketlerin gelecekteki değerlemelerine yönelik tahmin piyasası kategorisi açmak için Nasdaq ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Kullanıcılar, özel şirket dönüm noktaları üzerinde işlem yapabilecek. Bu noktalar arasında değerleme hedefleri, IPO zamanlaması ve ikincil pazar aktivitesi yer aldı.

Seçimler ve makro olayların ötesine geçen genişleme, tahmin piyasalarını girişim sermayesi ve startup yatırımı alanına taşıyor. Yerleşik finansal altyapı sağlayıcılarıyla kurulan ittifakların tahmin piyasalarını fiyat keşfi ve yatırımcı duyarlılığı için alternatif bir araç olarak meşrulaştırabileceği değerlendirildi.

