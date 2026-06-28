30. Ayder Festivali'nde Boğa Güreşleri Coşkusu - Son Dakika
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30. Ayder Festivali'nde Boğa Güreşleri Coşkusu

30. Ayder Festivali\'nde Boğa Güreşleri Coşkusu
28.06.2026 16:53
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Ayder Yaylası'nda düzenlenen festivalde boğa güreşleri ve buzağı güzellik yarışı büyük ilgi gördü.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda düzenlenen 30'uncu Çamlıhemşin Ayder Kültür, Sanat ve Doğa Festivali kapsamındaki boğa güreşlerinde heyecan sürdü. Festivalde bu yıl ilk kez düzenlenen buzağı güzellik yarışması izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Ayder Yaylası'nda bu yıl 30'uncusu düzenlenen Ayder Kültür ve Doğa Festivali kapsamında 2 gün sürecek olan boğa güreşlerinde heyecan son gününde de devam etti. Galerdüzü mevkisindeki arenada düzenlenen güreşlere; baş, başaltı, küçük orta, büyük orta ve ayak kategorilerinde 5 ayrı kulvarda toplam 55 boğa katıldı. İdrar tahlili ve boynuz kontrolleri gerçekleştirilen boğalar, sırasıyla arenaya alındı. Boğa sahipleri ve seyircilerin büyük heyecan yaşadığı güreşlerde, bazı boğalar güreşemeden arenayı terk ederken, bazıları ise kıyasıya mücadele etti. 7'den 70'e çok sayıda kişinin takip ettiği festivalde, dereceye giren boğaların sahiplerine yaklaşık 660 bin lira ödül dağıtıldı.

Öte yandan festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen buzağı güzellik yarışması da büyük ilgi gördü. Özenle süslenen buzağılar arenada izleyicilerin beğenisine sunuldu. Arenada zaman zaman sahiplerine zor anlar yaşatan buzağılardan dereceye girenlerin sahiplerine çeşitli para ödülleri verildi.

'BU, ASIRLARI AŞAN BİR GELENEĞİN DEVAMIDIR'

Festivalde konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Burada geleneksel olarak, belki asırları aşan bir geleneğin 30'uncusunu şenlik olarak icra ediyoruz. Bu, asırları aşan bir geleneğin devamıdır. Bugün burada geçmiş senelerde olmayan bir buzağı yarışması yapıldı. Bu geleneğin geleceğe aktarılmasına vesile olacaktır. Ayrıca burada bu şenlikte gençlerimizi ve çocuklarımızı görüyoruz. Bu, hayvan sevgisinin, boğa sevgisinin geleceğe aşılandığının göstergesidir" dedi.

'HAYVANI TUTAMIYORUZ'

Buzağısı ile buzağı güzellik yarışmasına katılan Ceyda Malcı "Babamla hayvancılık yapıyoruz. Böyle bir yarışma var dediler, biz de yaylacılık yaptığımız için katıldık. Buzağımız 3 aylık. Sütü yeni bıraktı. Dışarı ilk kez çıkıyor. Hayvanı tutamıyoruz" diye konuştu.

'EŞİMİN SEVDASI BENİM DE SEVDAM OLDU'

Festivale Artvin'den katılan Nezafet Sılacı, "Buraya 3 boğamızla geldik. Artvin'in Yusufeli ilçesinden perşembe günü geldik. Yolumuz uzak olsa da boğa sevgisi bizi buradan Fizan'a götürür. Ben evlenmeden önce hayvan bile bakmazdım. Evlendikten sonra eşimin sevdası benim de sevdam oldu. Eşimden daha çok bağlandım bu işe" ifadelerini kullandı.

İsviçre'den şenliğe katılan Zeki Çiçekoğlu, "Boğa güreşleri için İsviçre'den geldim. Burada ilk defa izliyorum. Gayet güzel geçiyor. Kültürümüzü yaşamak çok güzel. İsviçre'de olan arkadaşlarıma gelmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Güreşleri takip eden Yeşim Kulaber, "Buralıyım ama ilk defa geliyorum. Çok meraklıyım. Arena güzel, ortam güzel. İzlemek için sabırsızlanıyorum. Oğlumla geldim. O da merak ediyor. Biraz da korkmuyor değilim" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat 30. Ayder Festivali'nde Boğa Güreşleri Coşkusu - Son Dakika

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