8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı

Adana'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı. Vali Yavuz Selim Köşger, festivalin Adana'nın mutfak kültürünü ön plana çıkardığını ve kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

18.10.2024 20:07  Güncelleme: 20:12
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8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin mangal ateşi yakıldı

Adana Lezzet Festivali heyecanı sürüyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger:

"Büyük düşünmeliyiz, şehir milliyetçiliğinden vazgeçmeliyiz"

ADANA - Adana'da bu sene 8'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin mangal ateşi yakıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Adana'nın lokomotif şehir olma deneyimi var. Küçük düşünmekten, şehir milliyetçiliğinden vazgeçmemiz lazım" dedi.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde "Kökleriyle Adana" temasıyla düzenlenen "8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali" dün Merkez Park'ta başladı. 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin katılması hedeflenen festivalin ikinci gününde binlerce kişi Adana lezzetlerine akın etti.

Kortej yürüyüşü gerçekleştirildi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bazı milletvekilleri, şefler ve diğer davetliler ile Merkez Park'ta festivalin kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

"Adana sadece kebaptan ibaret değil"

Kortejin ardından konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne her sene yeni etkinlikler kattıklarını belirterek, "Her yıl etkinliğimize bir şeyler daha katıp zenginleştirerek devam ediyoruz. Bir şeyi yapmak kıymetli ama sürekli olmasını sağlamak çok önemli. Bunun da yolu her yıl festivale yeni etkinlikler katmak. Hem Adana'mızı hem de Adana'nın güzelliklerini tanıtmak hem de esnafın para kazanmasını sağlamak asıl amacımız. 8-10 sene önce 'Adana'da deniz var mı?' diye soruyorlardı. Ancak şimdi Adana'da hem deniz olduğunu hem de lezzetli deniz ürünlerimiz olduğunu herkes öğrendi. Adana'nın sadece kebaptan ibaret olmadığını tanıtmaya başladık" dedi.

"Şehir milliyetçiliğinden vazgeçmemiz lazım"

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ise festivalin kent ekonomisine ciddi bir katkı sunduğunu ifade ederek, "Adana, kendisine has lezzetleri sentezleyen ve geçmiş ile bugünü bünyesinde harmanlamayı başaran bir şehir. Adana'nın köklü mutfağını tanıtmak için düzenlediğimiz festivalin temasını 'Kökleriyle Adana' olarak belirledik. Eşsiz lezzetleri geleceğe taşımak için bu festival önemli bir köprü. Adana, geçmişten geleceğe lezzet köprüsü olmaya devam ediyor. Gastronomi, önemli bir turizm çekim gücü. Festivali her geçen yıl daha da zenginleştirmek istiyoruz. Ayrıca bu festivalin kent ekonomisine 3 milyar TL katkı sağlamasını bekliyoruz. 1.5 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Küçük düşünmekten, şehir milliyetçiliğinden vazgeçmemiz lazım. Adana'nın lokomotif şehir olma deneyimi var ve Adana bölgenin ağabeyi olacağı Hatay, Gaziantep eksenli Kahramanmaraş, Nevşehir, Mersin ve Şanlıurfa'nın da eklenebileceği bir destinasyon oluşturulsun istiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Köşger ve Başkan Karalar protokol üyeleriyle mangal ateşini yaktı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali Başladı - Son Dakika

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