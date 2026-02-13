Aigai Antik Kenti\'nde Meclis Binası Onarıma Hazırlanıyor

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki Aigai Antik Kenti'nde, toplam 11 yıl süren kazı çalışmalarının ardından gün yüzüne çıkarılan 2 bin 200 yıllık halk meclisi binasının (Bouleuterion) korunması ve onarımı için yeni bir sürece girildi. Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, "Bu yapı sadece mimari açıdan değil, barındırdığı buluntular açısından da son derece önemli. Batı Anadolu'da bu ölçüde iyi korunmuş bir meclis binası çok nadir" dedi.

Batı Anadolu'da kurulan 12 Aiol kentinden biri olan ve Yunusemre ilçesi Yuntdağıköseler Mahallesi sınırlarında yer alan 2 bin 700 yıllık Aigai Antik Kenti'nde 2025 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Kazılar kapsamında, antik kentin en önemli yapılarından biri olan halk meclisi binası (Bouleuterion) üzerinde yürütülen çalışmalar tamamlandı. Yaklaşık 200 kişi kapasiteli olan ve M.Ö. 2'nci yüzyılın ortalarında inşa edilen yapı, antik çağdan günümüze ulaşan en iyi korunmuş meclis binaları arasında yer alıyor.

İLK KAZMANIN VURULDUĞU YER

Aigai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Sezgin, kazı çalışmalarına 2004 yılında ilk olarak meclis binasının bulunduğu alanda başladıklarını belirtip, "İlk kazmanın vurulduğu yer, burasıydı. O dönem buranın bir meclis binası olduğu bile bilinmiyordu. Alan tamamen çalı, çırpı ve taş yığınlarıyla kaplıydı. Geçen dönemde toplam 11 yıl çalışıp, halk meclisini tümüyle ortaya çıkardık" dedi.

'DOĞRUDAN DEMOKRASİYE YAKIN BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI YANSITIYOR'

Aigai'nin antik dönemde bir polis, kent devleti olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sezgin, "Bugün Yunt Dağı'nın zirvesinde kırsal bir arazideyiz ama antik çağda burada siyasi kararların alındığı bir meclis vardı. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce Aigai halkı, kentleriyle ilgili kararları bu binada alıyordu. Bu sistem, neredeyse doğrudan demokrasiye yakın bir yönetim anlayışını yansıtıyor" diye konuştu.

ONURLANDIRMA HEYKELLERİ DE ORTAYA ÇIKARILDI

Kazılar sırasında meclis binasında Tanrıça Hestia'ya ait buluntular ile yapıyı inşa ettiren aileye ait onurlandırma heykellerinin de ortaya çıkarıldığına dikkati çeken Sezgin, "Bu yapı sadece mimari açıdan değil, barındırdığı buluntular açısından da son derece önemli. Batı Anadolu'da bu ölçüde iyi korunmuş bir meclis binası çok nadir" dedi.

'KORUMA VE ONARIM AŞAMASINA GEÇİLECEK'

Kazı sürecinin ardından ikinci aşamaya geçtiklerini belirten Prof. Dr. Sezgin, "Arkeolojide kazıdan sonra koruma ve onarım süreci gelir. Şu an bu aşamaya yönelik projelerimizi hazırlıyoruz. Kurullardan gerekli onaylar alındıktan sonra 2026 yılında meclis binasının koruma ve onarım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz. Hedefimiz, yapıyı çatıyla koruma altına almak ve iç mekanda heykel kopyalarıyla canlandırma yapmak. Ziyaretçilere antik dönemde bir halk meclisinin nasıl işlediğini anlatmak istiyoruz. Bu kadar iyi korunmuş bir örnekle bunu yapmak büyük bir şans" diye konuştu. Restorasyonun ilk etabının yaklaşık bir yılda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Sezgin, proje maliyetinin netleşmesinin ardından sponsor desteği arayışına girileceğini sözlerine ekledi.

'YÜZDE 80'E YAKIN ORİJİNAL HALİYLE AYAKTA'

Aigai Antik Kenti'nin zorlu coğrafyasının bir avantaj sağladığını da ifade eden Sezgin, "Kent, büyük ve modern yerleşimlere uzak olduğu için ciddi bir tahribata uğramamış. Meclis binası yüzde 80'e yakın orijinal haliyle ayakta. Oturma sıraları ve mimari öğeler küçük müdahalelerle kolaylıkla restore edilebilir durumda. Bu da yapıyı Antik Çağ açısından son derece değerli kılıyor" dedi.