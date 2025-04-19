Akdamar Adası\'nda Badem Çiçeği Festivali

VAN Gölü'nde bulunan ve badem ağaçlarının çiçeklerinin açmasıyla pembe ve beyaza bürünen Akdamar Adası'nda '3'üncü Badem Çiçeği Festivali' başladı. Manzarayı görmek isteyenler adaya gelip, bol bol fotoğraf çektirdi.

Yılın her mevsimi ziyaretçilerin ilgi odağı olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, bu sene 3'üncüsü düzenlenen 'Badem Çiçeği Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde iki gün sürecek festival için yurdun dört bir yanından ziyaretçiler, kente geldi. Gevaş ilçesinden 20 dakikalık tekne yolcuğunun ardından adaya ulaşan ziyaretçileri, turkuaz rengindeki göl, dağlardaki karlar ve adada açan badem çiçekleriyle güzel manzara karşıladı. Festivalde kano ve yelken gösterileri, şiir dinletileri, halk oyunları gösterisi, konser, yöresel yemek ikramı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ayrıca, festival kapsamında foto safari ile adaya gelen fotoğraf tutkunları, Akdamar Adası'nda fotoğraflar çekecek.

'DOĞAL ZENGİNLİKLER'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan festivalde konuşan Van Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, "Burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Hep birlikte bu güzel günün keyfini yaşayacağız. Daha sonraki yıllarda ilimiz bu tür etkinliklere ev sahipliği yaparak, kentin sahip olduğu kültürel değerleri ve doğal zenginliklerini tanıtmayı hedefliyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız ise, "Anadolu'da baharda ilk açan çiçeklerin coğrafyamızda olması ve bu eşsiz güzelliği birlikte takip etmemiz ayrıca önem arz ediyor. Van'ımız, farklılıklarıyla ön plana çıkmaktadır. Baharın ilk aylarında çiçek açan bademlerin Akdamar Adası ile birleşip festivalin düzenlenmesinin de ayrı bir önemi var. Bu adada badem çiçekleri yılın belli döneminde renkleriyle dünyaya bir görsel şölen sunuyor" diye konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdurrahman Şahin ise Van Gölü'nün eşsiz güzelliğiyle çevrelenen Akdamar Adası'nda festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.