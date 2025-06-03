Amasra ve Safranbolu Bayram'a Hazır - Son Dakika
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Kültür Sanat

Amasra ve Safranbolu Bayram'a Hazır

Amasra ve Safranbolu Bayram\'a Hazır
03.06.2025 11:30
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Amasra ve Safranbolu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçilerine doğa ve tarih sunacak, rezervasyonlar doldu.

Bartın'ın Amasra ile Karabük'ün Safranbolu ilçeleri Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerine doğa ve tarihle iç içe vakit geçirme imkanı sunacak.

Tarihi mekanları ve doğal güzellikleri ile öne çıkan Amasra ve Safranbolu'da bayrama sayılı günler kala otel ve pansiyonlarda rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Cenevizliler döneminde yapılan kalesi, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra'da, bayram için hazırlıklar tamamlandı.

İlçede 3 bin 500 yatak kapasiteli otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 80'e ulaştı.

"Bayram süresince de ciddi yoğunluk bekliyoruz"

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, AA muhabirine, Karadeniz'in iki koyuyla önemli liman şehri ve Fatih Sultan Mehmet'in "Çeşm-i Cihan-Dünyanın gözü, göz bebeği" olarak ifade ettiği ilçenin bayram tatili süresince yerli ve yabancı misafirleri beklediğini söyledi.

Turizm ve tatil kültürünü geliştiren ilçenin her yıl artan sayıda ziyaretçi ağırladığını aktaran Boran, "Bayram tatillerinde ve hafta sonları günübirlikçi ve otelde konaklayanlarımızla ilçemize gelen günlük ziyaretçi sayısı 50-60 bine ulaşıyor. Bayram süresince de ciddi yoğunluk bekliyoruz." dedi.

Boran, ilçede belediye, kaymakamlık, dernek ile ilgili kuruluşlarca hazırlıkların tamamlandığını dile getirerek, Amasra'ya gelenlerin "deniz, kum ve güneş" üçlüsünün yanı sıra 3 bin yıllık geçmişe sahip tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de görebileceğini anlattı.

İlçeye gelenlerin Amasra Kalesi'ni, Amasra Müzesi'ni, kazı alanlarını, Çekiciler Çarşısı'nı gezebileceğini, günübirlik yat gezilerine katılabileceğini belirten Boran, "Yakın köylerimizdeki şelaleleri, sınırlarımız içinde kalan Küre Dağları Milli Parkı'nı görebilirler. Ayrıca hemen yakınımızdaki Safranbolu'yu da görebilirler. Yine balıkçı lokantalarında misafirlerimiz taze çeşitlerle balık ziyafeti yapma imkanı bulacak. Yöremizin bağ ve bahçesinde yetişen organik yeşilliklerle yapılan ve 30 çeşit ürünle hazırlanan Amasra salatasını da tadabilirler." diye konuştu.

Boran, hemen hemen her hafta gelen kruvaziyerin de ekonomik hareketliliğin yanı sıra ilçe ve bölgenin tanıtımına katkı sunduğunu belirterek, "Gemi sayısının artırılması için ayrıca çalışma yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde gemi sayısı 2'ye çıkacak. Esnafımız memnun, gelenler memnun. Yabancı turistlerle iyi döviz girdisi oluyor. Rus yolcu gemisinin bayramın 2. günü gelecek olması da ilçemize ayrı hareketlilik ve yoğunluk katacaktır." ifadelerini kullandı.

"Bayrama hazırız"

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesi de Kurban Bayramı tatilinde tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenlerin ilgi gösterdiği Safranbolu, bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içinden ve dışından misafirlerini bekliyor.

18. ve 19. yüzyıllar ile 20. yüzyılın başlarında inşa edilen, 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evlerin yer aldığı Safranbolu'daki konak, otel ve pansiyonlarda doluluk yüzde 70'lere ulaştı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, Kurban Bayramı'nda ilçede yoğunluk beklediklerini söyledi.

İlçenin birçok şehre yakınlığı dolayısıyla ilgi gördüğünü belirten Urgancıoğlu, konaklama tesislerinin bayrama kadar dolmasını öngördüklerini kaydetti.

Urgancıoğlu, şehir dışında yaşayan Safranboluluların da bayramda kurban kesmek için memleketlerine geldiğini aktararak, "Onların da oluşturacağı bir yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Şehir olarak bayrama hazırız. Tüm kurumlarımızın aldığı önlemlerle güzel bir bayram geçireceğimizi düşünüyoruz. İyi bir sezon öngörüyorum. Sezona iyi girdik. Konumumuzun her yere yakınlığı ve fiyat olarak ulaşılabilirlik sebebiyle hareketlilik bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Amasra ve Safranbolu Bayram'a Hazır - Son Dakika

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