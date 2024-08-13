Ankara'da Gordion Arkeofilm Festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara'da Gordion Arkeofilm Festivali düzenlenecek

Ankara'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne geçen yıl dahil edilen Gordion Antik Kenti'nin tanıtım çalışmaları kapsamında 26-29 Eylül'de 'Gordion Arkeofilm Festivali' yapılacak. Festivalde Türkiye, Fransa, ABD, İran, Hindistan başta olmak üzere 87 ülkeden katılımcılar, 827 filmle yer alacak. Gordion Arkeofilm Festivali jüri heyeti, arkeoloji ve kültürel miras temalı belgeselleri 'profesyonel' ve 'öğrenci' kategorilerinde değerlendirecek.

13.08.2024 11:10
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Ankara'da, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne geçen yıl dahil edilen Gordion Antik Kenti'nin tanıtım çalışmaları kapsamında 26-29 Eylül'de "Gordion Arkeofilm Festivali" yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ankara Kalkınma Ajansı ve Polatlı Belediyesinin destekleriyle Gordion Vakfınca organize edilen etkinlikte Türkiye, Fransa, ABD, İran, Hindistan başta olmak üzere 87 ülkeden katılımcılar, 827 filmle yer alacak.

Gordion Arkeofilm Festivali jüri heyeti, arkeoloji ve kültürel miras temalı belgeselleri "profesyonel" ve "öğrenci" kategorilerinde değerlendirecek. Festival kapsamında bu kategorilerde başarılı görülen yedişer film, 26-29 Eylül'de Ankara ve Polatlı ile Yassıhöyük Mahallesi'ndeki antik kentte izleyicilerle buluşacak.

Gordion Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Koç, AA muhabirine, geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri festivalde Frigya müziği konseri, Kral Midas Seramik Sergisi, tiyatro, kukla gösterileri gibi etkinliklerin de gerçekleştirileceğini söyledi.

Etkinliğin, Ankara'da yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne dahil edildiğini belirten Koç, "Gordion Arkeofilm Festivali'yle, sinemaseverleri ve arkeoloji meraklılarını bir araya getirerek kültürel mirasın korunması ve tanıtılması konusunda farkındalık yaratmak ve genç yeteneklerin keşfedilmesini ve desteklenmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Gordion Arkeofilm Festivali Koordinatörü Kadir Uluç da ilk kez düzenlenmesine rağmen organizasyona eser sahiplerinin yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, festivali uluslararası alanda önemli bir noktaya taşımak istediklerini dile getirdi.

Festivale, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi, Polatlı Kaymakamlığı, Çankaya Belediyesi, Türk Hava Yolları ve Ankara Kent Konseyi de katkıda bulunacak.

Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Komitesinin 19 Eylül 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirdiği 45. oturumunda UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmişti. Yassıhöyük Mahallesi'nde yer alan Gordion, Ankara'nın ilk, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki 20'nci miras alanı olarak tescillenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Gordion Arkeofilm Festivali düzenlenecek - Son Dakika

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