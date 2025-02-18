Ankara Palas Müzesi'ne, 1 yılda 209 bin ziyaretçi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ankara Palas Müzesi'ne, 1 yılda 209 bin ziyaretçi

Ankara Palas Müzesi\'ne, 1 yılda 209 bin ziyaretçi

MİLLİ Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas'ı, 1 yılda 209 bin 210 kişi ziyaret etti.

18.02.2025 17:14  Güncelleme: 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Saraylar Başkanlığı tarafından özgün yapısı korunarak müzeye dönüştürülen Ankara Palas'ı, 1 yılda 209 bin 210 kişi ziyaret etti.

Cumhuriyet döneminin simge yapılarından Ankara Palas Müzesi, 21 Şubat 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı törenle ziyarete açıldı. Ankara Palas Müzesi, geçen 1 yılda 1000 metrekareyi bulan kapalı alanda düzenlenen 5 salon ve 1200'e yakın eserle, kültürel mirasın önemli adreslerinden oldu. Mimar Kemalettin tarafından tasarlanan, Cumhuriyet'in modern yüzünü temsil eden bina, müze olarak ziyarete açıldığı günden bu yana 209 bin 210 kişiyi ağırladı.

OSMANLI VE CUMHURİYET ESERLERİ BİR ARADA

Ankara Ulus'ta, 2'nci Meclis binasının karşısında yer alan Ankara Palas Müzesi'nde, Milli Saraylar tarafından her ay 'Ankara Palas Konferansları' gerçekleştiriliyor. Milli Saraylar koleksiyonlarından 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara ait seçkin eserlerin yanı sıra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ve erken Cumhuriyet döneminin izlerini taşıyan objelere ev sahipliği yapıyor. Müze, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri bir arada sunarak tarihsel sürekliliği gözler önüne seriyor. Cumhuriyet dönemi Türk portre ressamlığının öncülerinden İbrahim Çallı ve Feyhaman Duran'ın tabloları, koleksiyonun en değerli parçaları arasında bulunuyor.

ATATÜRK'ÜN KİŞİSEL EŞYALARI

Ankara Palas'ın duvarlarını süsleyen saatler, ziyaretçilere zamanda yolculuk yaptırıyor. Osmanlı saraylarında ve Ankara Palas'ta kullanılmış Avrupa yapımı gümüş takımlar, müzenin dikkat çeken eserleri arasında yer alıyor. Halife Abdülmecid Efendi Kütüphanesi'nden derlenen yazma ve matbu eserler ile Atatürk'ün kişisel eşyalarından oluşan seçki de müzede yer alıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Doğu'dan Batı'ya açılan pencere' olarak tanımladığı Ankara Palas Müzesi, pazartesi hariç her gün 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Müze girişinde sunulan sesli rehber hizmetiyle de ziyaretçiler, eserler hakkında detaylı bilgi edinme imkanı buluyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kültür, Ankara, Sanat, Palas, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Palas Müzesi'ne, 1 yılda 209 bin ziyaretçi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:45:26. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara Palas Müzesi'ne, 1 yılda 209 bin ziyaretçi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.