Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 başvuru yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 başvuru yapıldı

Antalya Altın Portakal Film Festivali\'ne 266 başvuru yapıldı

Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Film yarışma kategorilerine bu yıl toplam 266 başvuru yapıldı. Festivalde yarışacak filmler en geç 6 Eylül tarihinde açıklanacak.

22.08.2024 11:58
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ANTALYA'da 5-12 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Film yarışma kategorilerine bu yıl toplam 266 başvuru yapıldı.

29 Temmuz Pazartesi günü başlatılan ve başvuru süresi iki hafta boyunca açık kalan Ulusal Uzun Metrajlı Film, Belgesel Film ve Kısa Film yarışma kategorilerine bu yıl toplam 266 başvuru alındı. Son 10 yılın en yüksek başvuru sayısına ulaşılan Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na 50 uzun metrajlı film başvururken, Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması'na ise toplam 169 kayıt gerçekleşti. Geçen yılın başvuru sayısının 5 üzerinde olan bu kategoride böylelikle son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşılmış oldu. Bu sene Ulusal Belgesel Film Yarışması kategorisine ise toplam 47 film başvurusu yapıldı. Festivalin ulusal seçkilerinde yarışacak filmler için Türkiye prömiyeri şartı bulunuyor.

Seçkilerde yarışacak filmlerin en geç 6 Eylül tarihinde açıklanacağı Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne yapılan toplam 266 film başvurusu sonucunda 2024 yılında, son altı yıldaki en yüksek başvuru seviyesine ulaşıldı. Ayrıca en yüksek başvuru sayısına ulaşılan üçüncü yıl olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl toplam 5 milyon TL tutarında ödülün dağıtılacağı Ulusal Yarışmalar'da ödüller Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 12 Ekim'de gerçekleştirilecek kapanış töreninde açıklanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 266 başvuru yapıldı - Son Dakika

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