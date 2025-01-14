Ankara\'da \'Antik Shu Hazineleri\' sergisi açıldı

Kültür Sanat

ANKARA'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Antik Shu Hazineleri' sergisinin açılış töreni gerçekleştirildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde hazırlanan 'Antik Shu Hazineleri' sergisinin Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde düzenlenen törenle açılışı yapıldı. Törene, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve çok sayıda davetli katıldı. Burada konuşan Bakan Yardımcısı Yazgı, Sanxingdui kalıntılarının sadece Çin'in değil, dünya medeniyetinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyleyerek, "Bu eşsiz kültür, antik çağlardan günümüze uzanan bir medeniyetin izlerini ve bu medeniyetin evrensel değerlerini yansıtmaktadır. Bu tür sergiler, sadece kültürel mirasların tanıtılmasıyla kalmayıp, farklı coğrafyalardan gelen toplumların birbirini daha iyi tanımasına ve anlamasına olanak tanıyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti zengin kültürel miraslarını paylaşarak halklar arasında anlayışı ve dostluğu pekiştirmektedir. Türkiye, Çin'in zengin tarihi ve kültürel mirasını her zaman büyük bir saygıyla değerlendirmektedir. Karşılıklı etkileşimlerle aramızdaki bağları daha da güçlendirme arzusu taşımaktadır. Son yıllarda iki ülke arasında ilişkilerde kaydedilen ilerleme; kültürden ekonomiye, enerjiden, teknolojik iş birliklerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmaktadır" dedi.

Haziran 2023'de Türkiye'ye gelen Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin enerji ve turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde daha fazla iş birliği yapmak istediğini hatırlatan Yazgı, "Bu tür sergilerin daha da artması bu samimiyetinin bir göstergesidir. Türkiye'nin üçüncü nükleer santral projesinde Çin'le birlikte iş birliği yapma kararı da bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜR, İLETİŞİM İLE RENKLENİR'

Büyükelçi Jiang Xuebin ise kültürel kalıntıların bir ülkenin gelişimi ve kültürünü nesilden nesile aktarmak için önemli olduğunu belirterek, "Aynı zamanda kültürel kalıntılar farklı ülkelerin tarihi, medeniyeti ve kültürel etkileşimi için bir aracıdır. Kültür, iletişimle renklenir. Kültür karşılıklı öğrenimle zenginleşir. Bu yüzden, bütün güzellikleri aynı anda taşıyan bir insanlık medeniyetinin resmini birlikte çizebiliriz. Çin ve Türkiye geleneksel kültüre sahip olan iki ülke. Medeniyet olarak Çin'de Üçhöyük Yıldız var Türkiye'de ise Hitit Medeniyeti olmak üzere Anadolu'da çok görkemli ve kadim uygarlıklar da var. Bu müzede ikisi zaman ve mekanda yolculuk ederek böyle tarihi bir diyalog içerisinde olmasının önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ÇİN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE GELİŞTİ'

Büyükelçi Jiang Xuebin, "Son yıllarda, devlet başkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yönlendirmesi ve ilgilenmesiyle birlikte Çin-Türkiye ilişkileri çok istikrarlı bir şekilde gelişmiştir. Kültürel iletişim dahil her alanda iş birliği süreci derinleşiyor. Üçhöyük Yıldız ile Anadolu'nun karşılaşması sadece medeniyet arasındaki diyalog değil, aynı zamanda iki ülkenin halkının kültürel rezonansıdır. Bu yüzden iki taraf umarım bu vesileyle ortaklaşa çaba göstererek Çin ve Türkiye'nin hem kültür alanında hem sanat, hem de turizm, arkeoloji gibi alanlarda iş birliği derinleştirebilir. İki halkın kültürel anlamda birbirini daha iyi anlamasını derinleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.