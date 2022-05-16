Antikacıdan aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu anlayınca 5 milyon eurodan satışa çıkardı - Son Dakika
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Antikacıdan aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu anlayınca 5 milyon eurodan satışa çıkardı

16.05.2022 13:32

Elazığ'da çocukluktan beri tablo meraklısı olan İbrahim Solmaz, antikacı arkadaşından satın aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu öne sürdü. Ultraviyole ışıklarla inceleme yaptığında Dali'ye ait izler bulduğunu ve yaptığı araştırmalar neticesinde eserin orijinal olduğunu öne süren Solmaz, tabloyu 5 milyon euroya satışa çıkardı.

Elazığ'da gıda sektöründe esnaflık yapan 2 çocuk babası İbrahim Solmaz, antikacı bir arkadaşının dükkanına uğradı. Bu sırada bir kadın antikacıya bir tablo sattı. Kadın kapında çıkarken antikacıya 'O tablonun kadrini kıymetini iyi bil' demesi üzerine çocukluktan beri tablo meraklısı olan Solmaz, hemen tabloyu satın aldı. Kadının kullandığı söz üzerine tabloyu araştırmaya giren Solmaz, tablonun 20. yüzyılın en önemli sanatçılarından biri olarak kabul edilen Salvador Dali'ye ait olduğunu belirledi.

Tablosunun Dali'ye ait olduğunu düşünen şahıs 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

TABLOYU 5 MİLYON EURODAN SATIŞA KOYDU

Tam emin olmak için uzun bir süre araştırma yapan Solmaz, Dali'nin gerçek tabloları ile kendi tablosunu kıyaslamaya başladı. Solmaz, tablonun alt kısmında bulunan Dali'nin imzasına ultraviyole ışık tutuğu zaman Dali'nin imzasının içinde kendi portresinin belirdiğini fark etti. Solmaz, yaptığı kıyaslamalarda gerçek tablolarda da aynı figür ve desenlerin olduğunu gördü. Antikacılarında fikirlerini alarak tablonun Salvador Dali'nin gizemli eserlerinden bir tanesi olduğunu belirten Solmaz, tabloyu 5 milyon eurodan satışa çıkardığını kaydetti.

Antikacıdan aldığı tablonun üzerindeki ince detayı fark edince, 5 milyon eurodan satışa çıkardı

"ULTRAVİYOLE IŞIKLARLA İNCELEYİNCE RESİMDE X İŞARETLERİ GÖRDÜM"

Antikacı arkadaşını ziyaret ettiğini dile getiren İbrahim Solmaz, "Bu sırada kendisinde bu tabloyu fark ettim. Tabloyu getiren bir bayan arkadaştı. Kendisini tanımıyoruz. Benim de tabloya merakım olduğu için kendisinden tabloyu talep ettim, sağ olsun arkadaşım da beni kırmadı ve bana sattı. Tablolara çocukluktan beri merakım var. Kadın bu tabloyu satarken arkadaşın yanındaydım. Arkadaşıma 'bu tablonun kadrini kıymetini iyi bil' dedi. Bu cümleyi duyunca tablo beni daha da etkiledi. Tabloyu satın aldım. Bayanın kadrini kıymetini iyi bil cümlesi aklıma takılınca bir inceleme yaptım. Ultraviyole ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğim zaman tablodaki resimde bazı x işaretleri Salvador Dali'nin kendi resmini nakşettiğini ve birçok figür olduğunu gördüm. İnternete uzun araştırmalar yaptıktan sonra Salvador Dali'nin yaptığı resimleri ve tabloları inceledim.

Tablosunun Dali'ye ait olduğunu düşünen şahıs 5 milyon Euro'ya satışa çıkardı

"BEN DE GERÇEK OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Benim elimdeki tabloyla çoğu fırça darbesi ve kafa yapıları uyuşuyor. Bir arkadaşım var. Kendilerinin de eskiden İstanbul'da Sanat Galerileri vardı. Kendisiyle görüşüp durumu anlattım. Bana 'Tabloyu ıslak mendille silelim ve 15 dakika bekleyelim. Tablo sahte ise boyası dağılır' dedi. İşlemi yaptık ve resimde hiçbir dağılma olmadı. Arkadaşım 'resim orijinal ve gerçektir' dedi. Ben de gerçek olduğuna inanıyorum" dedi.

Antikacıdan aldığı tablonun üzerindeki ince detayı fark edince, 5 milyon eurodan satışa çıkardı

"DALİ'NİN RESİMLERİ BENİM RESMİMLE UYUŞUYOR"

Bu şekilde resmin gerçek olduğuna kanaat getirdiğini ifade eden Solmaz, " Resmi şuan satmak istiyorum. Alıcılarını bekliyorum. Araştırmalarıma göre Salvador Dali'nin resmini 15,8 milyon euroya sattılar. Bende buna 5 milyon euro istiyorum. Resmimin gerçek olduğunu biliyorum. Eminim araştırmalarım neticesinde konuşuyorum. Çünkü internete Salvador Dali'nin resimlerini karşılaştırdığım zaman benim resmimle uyuşuyor. Yaptığı kafatasları, kullandığı boya şekilleri, fırça izleri ve imzasında Salvador Dali'nin kendi portresinin olması kanıttır. Bunlara ultraviyole ışıklarla ve yüksek çözünürlüklü ekranda incelediğim zaman noktanın yanında x işareti var. X demek kanaatimce gizem demektir. Bu da Salvador Dali'nin gizemli tablolarından bir tanesi anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

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Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antikacıdan aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu anlayınca 5 milyon eurodan satışa çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antikacıdan aldığı tablonun Salvador Dali'ye ait olduğunu anlayınca 5 milyon eurodan satışa çıkardı - Son Dakika
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