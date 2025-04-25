Anzaklar, Şafak Ayini ile Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Anzaklar, Şafak Ayini ile Andı

Geniş Video İzle

Çanakkale'de Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' gerçekleştirildi. Törende atalar anıldı.

25.04.2025 08:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anzaklar, 'Şafak Ayini' ile atalarını andı

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda geleneksel 'Şafak Ayini' yapıldı.

Her yıl 24- 25 Nisan tarihleri aralığında atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin uyku tulumlarıyla katıldığı 'Şafak Ayini'nde tören düzenlendi. Sabaha karşı 04.30'da başlayan Şafak Ayini, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ile Avustralya Savunma Kuvvetlerinin konuşmasıyla devam etti. Daha sonra Shell Green Mezarlığı'nı anlatan bir video ile Şeref videosu izletildi.

Ardından Karanga (toplanma çağrısı) yapıldı. Yeni Zelanda, Avustralya adına konuşmalar gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Kurmay Yarbay Özkan Çelik, Atatürk'ün Anzak annelerine yazdığı mektubu hem Türkçe hem de İngilizce okudu. Tören, Türkiye ve diğer devletlerin çelenk sunumuyla devam etti. Borozan çalınması ve saygı duruşunda bulunulurken, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Marşları okundu. Tören, son takdis sözleri yapıldı.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn, Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Birleşik Krallık Savunma Ataşesi Col Jim Torbet, Fransa Büyükelçisi Isabelle Dumont, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa Savunma Ataşesi Deniz Yüzbaşı Nora Zelazlı, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, Yeni Zelanda Büyükelçisi Greg Lewis, Avustralya Büyükelçisi Miles Armıtage, Hindistan Büyükelçisi Muktesh Pardeshi, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen, Senegal Savunma Ataşesi Albay Boucar Sene, Güney Afrika Askeri Ataşesi Albay Ivan John Afrikander, Macaristan Büyükelçi Temsilcisi Valéria Kıcsı, Macaristan Savunma Ataşesi Albay Jnos Hess, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Saleem Qazi, Pakistan Savunma Ataşesi Brig General Imran Noor, Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, Kanada Savunma Ataşesi Capt Robert Taylor ve çok sayıda davetli katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Yeni Zelanda, Avustralya, Anzak Koyu, Çanakkale, Yaşam, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Anzaklar, Şafak Ayini ile Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ı hiç beklemediği sektörden vurdular Trump'ı hiç beklemediği sektörden vurdular
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu Sağlık çalışanları deprem anında kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri korudu
Deprem sonrası “Utanç tablosu“ diye paylaştılar Deprem sonrası "Utanç tablosu" diye paylaştılar
Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin’den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu Depreme uykuda yakalanan Ece Seçkin'den korkutan paylaşım: Tuzla buz oldu
Galatasaray’la anılan De Bruyne’nin yeni takımı çok sürpriz Galatasaray'la anılan De Bruyne'nin yeni takımı çok sürpriz
Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü Video çekip paylaşan vatandaşın deprem önlemi izleyenleri ikiye böldü
Maçta tabelayı gören Ziyech bir anda delirdi Maçta tabelayı gören Ziyech bir anda delirdi
Katolik Kilisesinde gözler, Papa’yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi Katolik Kilisesinde gözler, Papa'yı seçecek Kardinaller Meclisine çevrildi
Heyecan dorukta Haftanın hakemleri belli oldu Heyecan dorukta! Haftanın hakemleri belli oldu
Yaşam savaşı veren Naşit Özcan’dan kötü haber: Durumu kritik Yaşam savaşı veren Naşit Özcan'dan kötü haber: Durumu kritik

08:06 Ahmet Ercan’dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var Ahmet Ercan'dan İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı tespit: İlginç gelişmeler var
07:33 Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
07:29 Şener Üşümezsoy, Celal Şengör’e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu Şener Üşümezsoy, Celal Şengör'e patladı: Hoca falan değil, depremler sustu
05:22 Anzaklar, “Şafak Ayini“ ile atalarını andı Anzaklar, "Şafak Ayini" ile atalarını andı
00:26 Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
13:32 ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ sorusuna verdiği yanıt Can Yaman’a pahalıya patladı ''İtalya mı, Türkiye mi?'' sorusuna verdiği yanıt Can Yaman'a pahalıya patladı
13:04 6.2’lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi İşte detaylı liste 6.2'lik deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi? İşte detaylı liste
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan UEFA’nın temsilcilik açılışında iddialı sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'nın temsilcilik açılışında iddialı sözler
12:38 DEM heyetinden sürpriz “tecrit“ çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir DEM heyetinden sürpriz "tecrit" çıkışı: Bazı gelişmeler olabilir
12:28 Bakan Kurum: İstanbul’da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok Bakan Kurum: İstanbul'da depremden dolayı 7 bina az hasar aldı, orta ve ağır hasarlı bina yok
12:23 Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem Özcan Deniz ve eşinden çadırlı önlem
12:21 Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor Bakan Uraloğlu, tepkilerin odağındaki GSM operatörleriyle masaya oturuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 08:36:31. #7.13#
SON DAKİKA: Anzaklar, Şafak Ayini ile Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.