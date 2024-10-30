Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Bahçelievler\'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Cumhuriyet'in 101. yılı için Bahçelievler'de etkinlikler düzenlendi, bisikletler dağıtıldı.

30.10.2024 15:39
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BAHÇELİEVLER Belediyesi tarafından iki gün boyunca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri düzenlendi. 28 Ekim'de başlayan kutlama programı Cumhuriyet'in 101'inci yılı dolayısıyla 101 bisiklet dağıtımı ve sergi açılışıyla başladı. Ardından Fener Alayı yürüyüşü ve Fatma Turgut konseri ile son buldu.

Kamu Binaları Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalara AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Kaymakam Dr. Mehmet Boztepe ve ilçe protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş, öğrenci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

CUMHURİYET'İN 101'İNCİ YILINA ÖZEL 101 BİSİKLET DAĞITIMI VE SERGİ

Çelenk sunma töreninin ardından Belediye Başkanlık Binası önünde Cumhuriyet'in 101'inci yılına özel 101 bisiklet çocuklara dağıtıldı. Çocukların yüzlerinde mutluluğu görmenin Cumhuriyet'in kazandırdığı değerleri simgelediğini ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, daha sonra "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet" konulu fotoğraf sergisinin açılışını yaptı. Anadolu Ajansı arşivinden hazırlanan bu özel sergi, Atatürk'ün mirasını ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini gözler önüne sererek ilgiyle karşılandı.

FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ VE CUMHURİYET KONSERİYLE PROGRAM SON BULDU

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Haznedar Meydanı'nda başlayarak Fener Alayı yürüyüşü ile devam etti. Milli Egemenlik Parkı'nda sonlanan yürüyüşte Bahçelievler halkı, ellerinde fenerlerle Cumhuriyet'i coşkuyla kutladı. Akşam saatlerinde ise Fatma Turgut konseriyle program son buldu. Başkan Bahadır, Cumhuriyetin 101'inci yılını milletçe kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, tüm katılımcılara teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bahçelievler'de Cumhuriyet Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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