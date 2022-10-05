Bakan Ersoy 'Kültür Yolu Festivalleri' il sayımızı 10'a çıkartacağız - Son Dakika
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Bakan Ersoy 'Kültür Yolu Festivalleri' il sayımızı 10'a çıkartacağız

05.10.2022 22:39

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kültür Yolu Festivalleri' ile ilgili İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan il sayımızı 10'a çıkartacağız dedi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kültür Yolu Festivalleri' ile ilgili İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan il sayımızı 10'a çıkartacağız dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada Ankara'da 'Genç Sanat 8'inci Güncel Sanat Yarışması Sergi Açılışı ve Ödül Töreni' ve 'Cristine Opolais ile Murat Karahan Konseri' etkinliklerine katıldı. Bakan Ersoy, Kültür Yolu Festivalleri hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği bir sanat etkinliği var. Bu yıl 8'incisini düzenliyoruz. Bu sene Güncel Sanat Yarışması şeklinde düzenlendi. Buradaki amacımız; güncel sanatla gençlerimizin uyumunun sağlamak, onları ödüllendirerek sanat üretimlerini arttırmak. Çok büyük heyecanla başladı Kültür Yolu Festivali. İlk olarak Çanakkale ile başladık. Ardından Konya takip etti. Şimdi İstanbul ve Ankara'daki festivallerimiz devam ediyor. Haftaya da 'Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali' ile devam edeceğiz. Her sene daha fazla sanatçımız katılıyor. Bu sene 5 festivalimize yaklaşık 3 bin etkinlik, 15 binden fazla da sanatçı katılıyor. Her sene daha da fazla olması bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki seneden itibaren il sayımızı 10'a çıkartacağız. Şu anda kesinleşen illerimiz de var. Nisan ayında Adana Portakal Çiçeği Festivali ve Nisan ayının sonuna doğru da İzmir Efes Kültür Yolu Festivali iki şehrimiz katılıyor. Önümüzdeki yıl eylül ayında Gaziantep'i de dahil ettik bu seriye. İki farklı bölgemizden iki şehrimizi daha katarak, etkinliğe katılan büyükşehir sayısını 10'a çıkartacağız. Kültür ve sanatla vatandaşımızın hızlı bir şekilde buluşmasını sağlıyoruz ama her şeyden önce sanatçılarımızı desteklemiş oluyoruz. (DHA)

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Bakan Ersoy, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais'in konserini izledi Bakan Ersoy, tenor Murat Karahan ve soprano Kristine Opolais'in konserini izledi Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu Genç Sanat: 8. Güncel Sanat Proje Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Kaynak: DHA

Mehmet Nuri Ersoy, Murat Karahan, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy 'Kültür Yolu Festivalleri' il sayımızı 10'a çıkartacağız - Son Dakika

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