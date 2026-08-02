Başkan Arslan, Mevlana’nın sözüyle seslenerek herkesi Çameli festivaline çağırdı

Denizli'nin Çameli ilçesinde bu yıl 10. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali heyecanı yaşanıyor. 5-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, festival programının tüm detaylarını paylaşarak vatandaşları davet etti.

10. Kültür, Turizm, Tarım ve Doğa Sporları Festivali kapsamında açıklamalarda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, festivali gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Pandemi döneminde bir kaç yıl festivale ara verildiğini ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Arslan, " Ama onun haricinde her yıl çok şükür burada güzel yöresel festivallerimizi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yıl olduğu gibi 5 Ağustos açılış günümüzde yöresel sanatçılarımıza öncelik veriyoruz. Hem onların tanıtımı için hem Çameli'mizin kültürünün tanıtımı için bunu yapıyoruz" dedi.

Bu yıl festival Yörük Göçü ile başlıyor

Bu yıl festivale farklı bir konseptle başladıklarını ifade eden Başkan Arslan, "5 Ağustos saat 20.00'de Çameli Belediyesi önünde toplandıktan sonra Yörük Göçü olarak yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Davullarla, zurnalarla, Arıkaya, Gürsu, Sofular bölgesinden Yörük arkadaşlarla beraber Yörük Göçümüzle festivalin başlangıcını yapmış olacağız. Ardından festival alanına ulaştığımız zaman ilk önce Muhammed Koç amcamız var. Rahmetli Hayri Dev'den sonra bu kültürü devam ettiren son temsilcilerden bir tanesidir maalesef. Biz özellikle gençlerimize bu kültürü öğretmek istiyoruz ama maalesef istediğimiz düzeyde değiliz. Muhammed Koç amcamız son temsilci olduğu için birkaç türküyle inşallah üç telli cura ile vatandaşlarımızın huzurunda olacak. Ardından yetiştirdiğimiz yöresel sanatçılarımızdan Alper Çağdaş kardeşimiz var. Onun konseri ve onunla beraber yine bu yöreye uygun, bizim Teke yöresinin türkülerine uygun, Çameli masıt kırıklarını söyleyebilen, Gerende Zeybeği diye kendi oyun havalarımız var. Bunların tanıtımını en iyi şekilde yaptığı için Uğur Önür kardeşimiz de ilk gün bizlerle beraber olacak" diye konuştu.

Elmalı Mahallesi'nde alabalık yarışmaları ve eğlence

Festivalin ikinci gününde Elmalı Mahallesi'nde kurulacak etkinliklere değinen Arslan, "Perşembe günü bizim için önemli mahallelerimizden bir tanesi olan Elmalı Mahallesi'nde olacağız. Orada özellikle alabalık yetiştiriciliği ve restoranların yoğun olduğu bir bölge. Alabalıkla ilgili yarışmalar, alabalıkla ilgili pişirme yarışması, etkinlikler vesaremiz olacak. Burada da bu yörenin kültürünü gösterme fırsatımız olacak. Kozağaç curası dediğimiz curanın tanıtımını yapan, artı sipsi ile beraber ayrı bir etkinlik yapan Sabri Özdemir ve Yasin Akkayak kardeşlerimiz Elmalı bölgesinde konserlerini vermiş olacaklar. Akşamına da dedik milletimiz gülsün, oynasın. Hüseyin Kağıt kardeşimizi o akşam çıkaracağız milletin eğlenmesi için. Perşembe gününü de bu şekilde tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Tarım paneli ve Songül Karlı konseri

Cuma günü üreticilere yönelik özel bir panel düzenleneceğini açıklayan Başkan Arslan, "Cuma günü tarım panelimiz var. Dolayısıyla cevizin bakımı, gübrelenmesi vesaire ile ilgili de güzel bir tarım panelini inşallah Cuma günü belediyemiz konferans salonunda gerçekleştireceğiz. Yine akşamına da Songül Karlı konseriyle vatandaşlarımızı coşturmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Dev yatırımların incelemesi ve açılışlar yapılacak

Festivalin son gününde hem yatırımların sahada inceleneceğini hem de coşkulu bir final konseri yapılacağını belirten Arslan, şöyle devam etti: "8 Ağustos Cumartesi gününde akşamına Tuğba Yurt ile gençlerimiz özellikle onlar için ayarladık. Final yapacağız ama gündüzünde de birtakım etkinliklerimiz olacak. Burada merkezi hükümetimizin, belediyemizin yaptığı hizmetler var. Fırınımızın da inşallah resmi açılışını burada yapacağız. Ardından sağ olsun merkezi hükümetimize çok çok teşekkür ediyoruz, Sarıkavak'ta kışın yağışlardan dolayı bir köprümüz yıkılmıştı tamamen. Tam 103 milyonluk gibi bizim için devasa bir paralarla inşallah Sarıkavak Köprüsü'nün inşaatına başlandı. Oraya da bir teknik gezi ziyareti yapacağız. Çameli merkezimizde diyaliz merkezinin temelini attık, buraya da bir inceleme gezisi yapacağız."

" Mevlana'nın söylediği gibi: 'Gelsinler'"

Esnaf ve vatandaşlar için hazırlanan alanlara da değinerek tüm Türkiye'ye çağrıda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Programımız bu şekilde. Ben sizler vasıtasıyla uzaktan yakından olan bütün Çamelili olsun, Denizlili olsun, Burdur'lu olsun, Antalyalı olsun, nereden olursan olsun 'Gelsinler' diyoruz Mevlana'nın söylediği gibi. İnşallah 4 gün boyunca hem yöresel anlamda hem etkinlik anlamında hem pazarcı esnafı anlamında. Çünkü yaklaşık 100 tane stant yeri ayarladık, her türlü sektörden oradan vatandaşlarımız ucuz bir şekilde alışveriş yapabilecekler. Alışverişiyle, yemesi içmesiyle, kültürel faaliyetleriyle, spor faaliyetleriyle çok güzel bir 10. Festivalimizi inşallah kazasız belasız 5-8 Ağustos'ta yapmayı planlıyoruz. Buradan sizlerin aracılığıyla bütün Türkiye'yi de festivalimize davet ediyoruz."