Kültür Sanat

Başkan Tugay: "Fuara 1 milyon üzerinde ziyaretçi bekliyoruz"

93. İzmir Enternasyonal Fuarı 'teknoloji' temasıyla kapılarını açıyor

93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi

İZMİR - Bu yıl 'teknoloji' temasıyla kapılarını açacak olan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyet'in ilk fuarı, tek uluslararası fuarıdır. Fuara 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz" dedi.

İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı himayesinde; bu yıl 'teknoloji' temasıyla 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tanıtım toplantısı yapıldı. Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen lansmanda, fuarda öne çıkacak etkinlikler ve fuara dair genel bilgiler aktarıldı.

"Cumhuriyet'in ilk fuarı, uluslararası tek fuar"

Fuara dair açıklamalarda bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir kemik olarak Cumhuriyet kentidir. İzmir Enternasyonal Fuarı, Cumhuriyet'in ilk fuarı, tek uluslararası fuarıdır. İzmir'in marka bir şehir olmasında en fazla katkısı olan etkinliktir. İzmir fuarını İzmir'den ayrı düşünmek, Türkiye'yi İzmirsiz düşünmek gibidir. Bu yıl 93'ncüsünü düzenleyeceğimiz bu fuarı büyük heyecanla ve merakla bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Tugay, konuşmasının devamında ise kendi sigorta girişinin ilk defa fuarda yapıldığını ve şimdi o fuarı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak düzenleyecek olmasının kendisi için büyük mutluluk, onur ve heyecan yaşattığını aktardı.

"Ödevim fuarı eskisi kadar canlı yapabilmek"

Resmi açılışın 31 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığının himayesi ile İzmir'deki çok önemli odalarımızın destekleriyle yaklaşık 500 katılımlı kurum ve onur konuğu il olan İstanbul ile umuyorum insanlarımızın ilgisini çekeceği bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Fuarımız bu sene 30 Ağustos'ta açılacak. 30 Ağustos bayram olduğu için resmi açılış törenini 31 Ağustos'ta Lozan Kapısı'nda yapacağız. Kapanışını da yine 9 Eylül olarak belirledik. 9 Eylül coşkusunu da birlikte yaşayacağız. Biz fuarı, Atamızın mirası ve vasiyeti olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli etkinliklerinden birisi olarak görüyoruz. Atamız, 'siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılamazsa sürekli olamaz' demişti. Onun bize anlatmaya çalıştığını anlıyoruz ve bu sene biraz canlandırmak için özellikle gençlerimizi ve çağın yenilikçiliğini yaşamak isteyen vatandaşlarımızı çekmek için 'teknoloji' temasıyla düzenlediğimiz bu fuarı, her sene daha fazla geliştirerek eski fuarın coşkusunu ve neşesini tekrar yakalamayı amaçlıyoruz. Benim başkan olarak gördüğüm en önemli ödevlerden biri, İzmir fuarını eskisi kadar canlı ve adeta Türkiye'nin her yerinden insanların görmek isteyeceği bir fuar yapmak. Bu benim İzmirlilere vaatlerimden birisi."

Onur konuğu il İstanbul olacak

Onur konuğunun İstanbul olduğunu ifade eden Başkan Cemil Tugay, İzmir'in yenilikçiliğiyle, çağı yakalamasıyla örnek bir kent olacağını vurguladı. Sözlerini sürdüren Tugay, şunları da ekledi:

"Bir taraftan yaşadığımız yangınlar var, geleceğimize dair endişemizi; akıl, bilim ve çalışkanlıkla, neşemizi, mutluluğumuzu bir araya getirdiğimiz ortam olacak. Fuar, üzerimdeki karamsarlığı attığımız, moral bulduğumuz günler olacak. Onur konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi görkemli bir sergi ile İstanbul'dan buraya taşıdıkları, biraz da sürpriz olması için anlatmadığım bazı etkinliklerle aramızda olacak. İlk günlerdeki etkinliğin duyulmasıyla eksiye oranla çok daha fazla ziyaretçi bekliyoruz. Güzel bir fuar olsun, beraber eğlenelim moral bulalım ve geleceğe umutla bakalım. Yaşadığımız her zorluğu her birlikte çalışarak aşacağız. Ben bu güzel şehre, insanlarına ve millete hep inandım. Geleceğe dair umudum kuvvetli bir şekilde devam ediyor. Sizleri de bu umuda katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.

1 milyon üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Fuara 1 milyon üzerinde ziyaretçinin beklendiğini dile getiren Tugay, "Giriş ücretinin uygun olduğunu düşünüyorum, konserler ve etkinlikler ücretsiz olacak. Her sene olduğu gibi bu sene de tüm hatlarda fuara özel seferle olacak" diye belirtti.

Başkan Tugay, fuarın kazasız belasız geçmesi için ise kurban keseceğini ifade etti.

Tam ücreti 20, öğrenci 7.5 TL

Fuar hakkında bilgiler veren İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı da "93 yıldır süregelen bu gelenek her zaman ülkemizin ticari ve kültürel önemli mirası. Bu temaya uygun etkinlikler olacak. Yapay zeka, VR gözlükle spor aktiviteleri deneyimlenecek. Dijital dergileri ve uzay kampının sanal gözlüğüyle ayda yürüyüş deneyimi yaşanacak. 90 ülkeden 3 bine yakın sporcu gelecek. Fuar muhafızları da 11 gün boyunca fuarı gezecek. Sanat ve müzik İzmir fuarının can damarlarından biri. Çim konserlerinin ilki 30 Ağustos günü Mert demir ile yaşanacak. Teoman, Hayko Cepkin, Hande Yener gibi sanatçılar çim konserlerinde bizimle olacak. Fuarın giriş ücretleri ise tam giriş ücreti 20 TL, öğrenci giriş ücreti ise 7,5 TL olarak belirlendi" cümlelerine yer verdi.

"Özel bir şehirde yaşıyoruz"

Toplantıda söz alan FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ise şu sözlere yer verdi:

"Bir kez daha ana sponsor olma gururunu bize yaşattılar. Her zaman kıymetini bilmemiz gereken özel bir şehirde yaşıyoruz. Asırlardır uygarlıkların kesildiği nokta oldu. İzmir birbirinden farklı zengin medeniyetlere, büyük insan ve sanatçılara ev sahipliği yaptı. Biz İzmir'de büyüyen, kazanan kişileriz. Bu farkındalıkla kazandıklarımızın bir bölümünü kentimize harcamanın lütuf değil görevimiz olduğunu düşünüyorum."