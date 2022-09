Başkent Kültür Yolu Festivali etkinliklerinin yüzde 80'i ücretsiz

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 1-23 Ekim'de gerçekleştirilecek Başkent Kültür Yolu Festivali'ne ilişkin, "Etkinliklerimizin yüzde 80'i ücretsiz. Öğrencilerimiz için de bir ayrıcalığımız var. 'Genç Bilet' uygulamamız; her kategoride onlar için belli bir kota ayrıldı. Tüm biletler onlar için yüzde 50 indirimli" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında, organize edilen Başkent Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim'de Ankara'da sanatseverlerle buluşacak. Ulus semti ve civarındaki 4,7 kilometrelik alanda düzenlenecek festivalde; Ankara'nın sanat, tarih, kültürel ve mimari zenginliklerinin ziyaretçilere sunulması amaçlanıyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan, 2'ncisi düzenlenen festivalin detaylarını, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da DHA'ya anlattı. Özkan, "Bugün içinde bulunduğumuz bina gibi modern yapıların bir arada olduğu, bütün bu tarihi katmanları yaşatabileceğimiz bir kültür aksı yarattık. Bunun üzerinde pek çok etkinliklerimiz gerçekleşecek. Bu aks üzerinde Ankara Kalesi'ni yoğun olarak kullanıyoruz. Yine bu aks üzerinde hem bakanlığımızın hem de özel sektörün müzeleri var. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Resim Heykel Müzesi, Etnografya Müzesi, 2'nci Meclis binası (Cumhuriyet Müzesi), 1'inci Meclis binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi) gibi müzelerimiz katılıyor. Özel sektörden de İş Bankası Müzesi, Ziraat Bankası Müzesi, Erimtan Müzesi, Koç Müzesi, Gökyay Vakfı Santranç Müzesi, Kelimeler Müzesi, Türk Pusat Müzesi. Aslında sanatın her alanından, tasavvuf müziğinden çok sesli müziğe, operadan tiyatroya, sinema etkinlikleri, söyleşiler; Ankara'nın tarihi, edebiyat etkinlikleri, konserler, bale gibi bir takım uluslararası isimlerin de katılacağı çok geniş çaplı bir festival hazırladık. 72 ayrı noktada 568 etkinliğimiz olacak bu 23 gün boyunca 1500'den fazla sanatçımız da yer alacak" dedi.

'HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDEN BİR FESTİVAL'Türkiye'de en çok sevilen isimlerin festivalde sahne alacağını belirten Bakan Yardımcısı Yavuz, " Emel Sayın Şükriye Tutkun ve gençlerin sevdiği müzik gruplarının hepsi festivalimizde yer alıyor. Çocuklarımız için de sanat ekinliklerimiz var. Her yaş grubuna, her zevk sahibine hitap eden bir festival. Bu nedenle de halk tarafından seviliyor. Biz bu festivalimizde Ankaralı sanatçılarımıza da tabii özel olarak yer vermek istedik. Burada amacımız müziğin her türlüsüne alan açabilmek ve bütün dünya müziklerinden farklı örnekleri vatandaşımızla buluşturabilmek. Ankara ve İstanbul 'dan sonra da 8 Ekim'de Diyarbakır 'da festivalimiz başlayacak. Önümüzdeki yıl bu kapsama Adana İzmir ve Gaziantep alınacak. Önümüzdeki yıl hedefimiz, bu festivali 10 şehre çıkarabilmek" diye konuştu.'ÖRENCİLERE TÜM BİLETLER İNDİRİMLİ'

Yavuz, açık hava etkinliklerinin tamamının ücretsiz olduğunu söyleyerek, "Ankara'da 3 büyük alanda sahneler kuruyoruz. Bir tanesi Millet Bahçemiz, Gençlik Parkı ve Ankara Kale Kapısı'nda 3 büyük sahnemiz var. Buralardaki etkinliklerin tamamı ücretsiz, sergilerimiz de ücretsiz; fakat kapalı salonlarda olanlarda 'Biletini Al' ya da 'Sanat Cepte' üzerinden bilet uygulamamız var. Etkinliklerimizin yüzde 80'i ücretsiz. Öğrencilerimiz için de bir ayrıcalığımız var. 'Genç Bilet' uygulamamız; her kategoride onlar için belli bir kota ayrıldı. Tüm biletler onlar için yüzde 50 indirimli" ifadelerini kullandı.

