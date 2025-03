Binlerce çocuk bayram coşkusunu 4 asırlık gelenekleriyle yaşadı

DENİZLİ - Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yüreğil Mahallesi'nde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde gerçekleştirilen 400 yıllık 'Çörek Derme' geleneği bu yıl da yaşatıldı. Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için farklı yerlerden mahalleye gelen binlerce çocuk, metrelerce uzunlukla oluşturdukları kuyrukla renkli görüntüler oluşturdu.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı, 24 Oğuz boyundan birisi olan Yüreğil Mahallesi yaklaşık 400 yıllık geleneği olan çörek derme bu Ramazan Bayramı Arifesinde de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç'ın da katılımıyla mahallenin başlangıç noktasında Hacı İbrahim Camisi önünde Serinhisar İlçe Müftü Vekili Mehmet Çetin, tarafından okunan dua ile çörek derme etkinliği başladı. Çörek derme etkinliğine il merkezi ve çevre illerin yanı sıra Serinhisar ilçesinin Yatağan, Ayaz, Kuyucak ve Kocapınar mahallelerinden binlerce çocuk katıldı. Mahalle sakinlerin evlerinin önlerinde çörek derme etkinliğinde dağıtılacak ürünlerle bekledi. Sıra halinde ellerinde poşetlerle mahalle sokaklarını gezen çocuklar, çikolatadan, keke, şekerlemelerden, bisküvilere, tatlılardan, kuruyemiş çeşitlerine kadar yüzlerce ürünü topladı.

Gelenekleri yaşatmanın önemine işaret eden Serinhisar Belediye Başkanı Osman Kılıç, "Uzun süredir gelen bu kültürümüzü yaşatmak için var gücümüzle uğraşıyoruz. ve süreçte her geçen gün ilerliyor yani her geçen gün daha kalabalık bir şekilde ilerliyoruz. ve daha fazla kişiyi buraya çağırmak için davet etmek için uğraşlarımızı yapıyoruz. Uzun süredir süre gelen çörek dermemizin yaşatılması için çalışıyoruz" dedi.

400 yıldır devam ediyor

Geçmiş yıllarda çörek derme etkinliğine katılan çocuklara badem, ceviz, pişi verildiğini ancak günümüzde bunların yerine keklerin, şekerlerin, gazozların, şekerlemelerin dağıtıldığını anlatan Yüreğilliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Kemal Karababa da "Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde olduğu gibi bu yılda Ramazan arifesinde beraberiz. Köyümüzün 400 senelik bir geleneği olan çörek derme yine bir ritüel olarak başladı. Bu ritüelde köyün her hanesi kapısının önüne gelerek kendi imkanları dahilinde, şu an günümüzde modernleşmiş haliyle şeker, çikolata, gofret, bisküvi dağıtıyor. Geçmişte bu badem, ceviz, katmer gibi şeyler dağıtarak devam ediyordu. Bu güzel bir gelenek, bu güzel bir imece, bu güzel bir toplumlaşma, sosyalleşme. Köyümüzün de çevremizin tüm çocukları arife günleri burada toplanarak bu güzellikleri bize yaşatıyorlar. Hem sosyalleşmeyi öğreniyorlar, hem yardımlaşmayı öğreniyorlar, hem de başarılı bir şekilde toplum içerisinde bir işi becermenin peşinde koşuyorlar. O yüzden tüm halkımızı, tüm Denizlileri, her arife günü Yüreğil'e bekliyoruz" diye konuştu.

"Bayram sevincini hep birlikte yaşadık"

Çörek derme geleneğiyle birlikte binlere çocukla birlikte bayram sevincini yaşadıklarını anlatan mahalle sakinlerinden Ayhan Soyfidan ise "Çörek derme etkinliğindeyiz. Bugün çocuklarımızın bir arada olduğu, yetişkinlerimizin de ikramlarda bulunduğu bir etkinlik düzenleniyor. Yıllara sahir bir etkinlik. Uzun yıllardır yapılan bir etkinlik malumunuz. Bu etkinlikte nasıl oluyor? Aslında Türk geleneğinin, göreneğinin bir imece kültürünün bir etkisi. Herkes elindeki imkanlar dahilinde. Burası çok önemli. Çünkü kimisi eskiden küçük bir badem verirmiş, kimisi çikolata, kimisi şeker. Tabi artık günümüzde bu biraz daha gelişti. Farklı şeyler, farklı ürünler de dağıtılır hale geldi. Bugün burada onlarca, yüzlerce, binlerce çocuk etkinlik içerisinde faaliyet gösteriyor. Yani çörek veriyorlar. Çörek verme işleminin bizdeki kültürünün yaşatılması için de özellikle köy içinde yaşamayan, Denizli'de yaşayan ya da farklı illerde yaşayan, bayram sebebiyle memleketine dönen insanlar bir arada buluşmuş oluyor. Tabi çocuklar ne kadar şekerden ya da aldıkları hediyelerden mutluysa biz büyükler de bundan mutlu oluyoruz. Yıl içerisinde görüşemediğimiz ya da konuşamadığımız, ne iş yaptığını bilmediğimiz, hayatındaki değişikliklerin farkına varmadığımız insanlarla, kendi yaşıtlarımızla, küçüklerimizle ve büyüklerimizle bir araya geliyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Bir dertleşme oluyor. Aslında Arife günü yapılan etkinlik bir nevi bayramlaşma oluyor. Çünkü malumunuz bayramda herkese ulaşmamız mümkün değil. Bire bir görmemiz mümkün değil. Çocukların o neşesine, o eğlencesine biz de bu şekilde bir katkıda bulunmuş oluyoruz. Biz hemen hemen her bayramda buradayız. Dediğim gibi bütün Denizli'de yaşayan köylülerimiz, hemşerilerimiz hatta artık öyle bir hal aldı ki hemşerilerimizin konu komşusunu da davet eder hale geldi. Onun için de günden güne bu güzel örf ve adet küçülmek yerine büyüyerek devam ediyor. Her Ramazan Bayramı Arifesinde ve Kurban Bayramı Arifesinde bu devam ediyor. Bir Yüreğilli ya da bir Yatağanlı, bu memlekette bir tanıdığınız varsa muhakkak bir gün siz de çoluk çocuğunuzla bu deneyimi elde edin isterim, bu deneyimi yaşayın isterim demiş olayım" ifadelerini kullandı.