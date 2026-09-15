81 yaşındaki Şahinde Ermiş, televizyondan öğrendiği resim sanatını ikinci kez sergiledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

81 yaşındaki Şahinde Ermiş, televizyondan öğrendiği resim sanatını ikinci kez sergiledi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşini kaybettikten sonra dört çocuğunu tek başına büyüten Zonguldaklı Şahinde Ermiş (81), televizyonda izlediği Bob Ross'un yöntemiyle resme başladı. 22 yılda tamamladığı 80 eserden 23'ünü, ikinci kişisel sergisinde sanatseverlerle buluşturdu.

ZONGULDAK'ta, ABD'li ressam Bob Ross'u televizyonda izleyip resim yapmayı öğrenen Şahinde Ermiş (81), yağlı boya ile 22 yılda yaptığı 80 resimden, 23 eseri ile bugün ikinci sergisini açtı.

Alancık köyünde yaşayan, 4 çocuk ve 5 torun sahibi Şahinde Ermiş, 39 yıl önce eşini kaybedince çocuklarını büyütmek için yaşam mücadelesine başladı. Bu sırada, 22 yıl önce televizyonda resim yapmayı öğreten ABD'li ressam Bob Ross'u izlerken, çocukluğundan beri ilgi duyduğu resim yapmaya karar veren Ermiş, kırtasiyeye gidip gerekli malzemeleri temin etti. Bu sayede evinde kendi imkanlarıyla resme başlayan Ermiş, ev ve bahçe işlerinden kalan zamanında Ross'u izleyerek yeteneğini geliştirdi. 22 yılda 80 resim yapan Ermiş, ilk sergisini 20 yıl önce 44 eserle açtı.

İKİNCİ SERGİ HEYECANI

Şahinde Ermiş, bugün de 23 eserden oluşan ikinci sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu. Serginin açılışına Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu ile il protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

SEVİNÇLİYİM

Resim yaparken dünyayı unuttuğunu söyleyen Şahinde Ermiş, "Sevinçliyim, anlatamam ki duygularımı, çok şey ifade ediyor. Sevindim. Teşekkür ederim ilgilenenlere. Manzara var, evler var. Deniz, su, ağaç var. Gelenlere, ilgilenenlere teşekkür ediyorum. Resim benim için çok şey ifade ediyor. Heyecanlıyım. 59 yaşında başladım, 2006'da ilk sergimi açtım. 20 sene sonra bir sergi daha açtım. Bu ikinci sergim" dedi.

Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat, Zonguldak, Bob Ross, Ressam, Kültür, Yaşam, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, televizyondan öğrendiği resim sanatını ikinci kez sergiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar Sokak bir anda karıştı: Ellerine ne geçerse saldırdılar
Eskişehir’de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı Eskişehir'de motokuryenin bayrak hassasiyeti valiyi duygulandırdı
İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi İzmir İZBAN’da skandal görüntü: Toplu taşıma aracında uygunsuz içerik izledi
İki ülkeye haciz geldi Gelirlerine el konuldu İki ülkeye haciz geldi! Gelirlerine el konuldu
Rusya ve Ukrayna anlaştı Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar Rusya ve Ukrayna anlaştı! Birbirlerinin enerji hedeflerini vurmayacaklar
Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti Flört sitesinde tanıştığı kadını iş yerine götürdü, kariyeri bitti
Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi Diyarbakır’da dikkat çeken Demirtaş sohbeti: Sakızcı Memo, Bilal Erdoğan’dan istedi
Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı Urla açıklarında yelkenli tekne durduruldu: 11 göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı
Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti Adalar Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk görevinden istifa etti
Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu Geriye sadece havlusu kaldı Ukraynalı tenisçinin evi Rus saldırısında yok oldu! Geriye sadece havlusu kaldı
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı

15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin tüm detaylarını ilk kez anlattı
15:07
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı 4 maçta tam 24 tane
Bu ligde yağmur gibi gol atıldı! 4 maçta tam 24 tane
15:03
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:43
Türkiye Büşra’yı arıyor Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
Türkiye Büşra'yı arıyor! Gözaltındaki isimlerden dikkat çeken tavır
14:39
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
Sevdiğim Sensin dizisinin senaristine tepki var: Kendine gel
14:10
İstanbul’da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul'da döviz bürosu savaş alanına döndü: 2 ölü, 2 yaralı
14:10
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:25
Daha 17 yaşındaydı Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
Daha 17 yaşındaydı! Eve gelen ailesi korkunç manzarayla karşılaştı
13:03
Başsavcılık “İfadeye çağrıldım“ diyen Rasim Ozan Kütahyalı’yı yalanladı
Başsavcılık "İfadeye çağrıldım" diyen Rasim Ozan Kütahyalı'yı yalanladı
12:44
Raci Şaşmaz’ın ifadesi ortaya çıktı “İskender Büyük“ detayı bomba
Raci Şaşmaz'ın ifadesi ortaya çıktı! "İskender Büyük" detayı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 15:15:55. #.0.2#
SON DAKİKA: 81 yaşındaki Şahinde Ermiş, televizyondan öğrendiği resim sanatını ikinci kez sergiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement