Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" kutlandı

Bursa'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında vatandaşlara cevizli lokum, tahinli pide ve irmik helvası ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Osmangazi Belediyesi, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) ve Uludağ Yiğitali Kadın Kooperatifi iş birliğinde 1. Murat Camisi ve Türbesi önünde düzenlenen etkinlik ney dinletisiyle başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini anımsattı.

Mutfağın turizmin bir parçası olduğunun altını çizen Dündar, "Turizm olmasa da mutfak muhakkak var. Mutfak bir kültürdür, bir zenginliktir. Her yörenin, her ülkenin bir damak zevki var. Türk toplumu bana göre damak zevki çok üst seviyede olan ve kibar bir toplum. Zengin bir mutfak kültürümüz var." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koordine edilen "Türk Mutfağı Haftası"nın Türk mutfağının geleneksel ve kurumsal hale getirilmesi için ortaya çıktığını ifade etti.

Gastronominin turizmin ve kültürün en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Özer, "Kültürel mirası taşıyıcı olması bakımından mutfak çok önemli. Hanımlarımız geleneksel el sanatlarını, el işleri, nakışları ve mutfakta yaptıkları bu güzel harika yemekleri gelecek nesle yansıtmak suretiyle aslında biz kültürümüzü ve mirasımızı taşımış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Mustafa Töken de sağlıklı beslenme üzerine bir sunum yaptı.

Daha sonra Uludağ Yiğitali Kadın Kooperatifinde görev alan kadınlar tarafından yapılan cevizli lokum, tahinli pide ve irmik helvası vatandaşlara ikram edildi.