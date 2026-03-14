Celâl Şengör\'den İlber Ortaylı için duygusal sözler: Yerini doldurmak mümkün değil

Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haberin Videosunu İzleyin
14.03.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam olarak tanınan İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından yakın dostu, akademisyen Celâl Şengör'den duygusal açıklamalar geldi. Şengör, Ortaylı'nın Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden biri olduğunu ve kaybının ülkede büyük bir boşluk oluşturduğunu belirtti. Ortaylı ile uzun yıllara dayanan dostlukları olduğunu ve her konuşmalarında ondan yeni bir şey öğrendiğini ifade eden Şengör, Ortaylı'nın yerinin doldurulmasının mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin önde gelen tarihçilerinden İlber Ortaylı'nın vefatının ardından akademi dünyasından peş peşe taziye mesajları gelirken, en yakın dostlarından biri olan Celâl Şengör de duygusal bir açıklama yaptı. Şengör, Ortaylı'nın kaybının Türkiye için büyük bir boşluk olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN ENTELEKTÜEL KAPASİTESİNİN BİR KISMI KAYBOLDU"

Ortaylı'nın ölüm haberini aldığında derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Celâl Şengör, şu sözleri kullandı:

"İlber Ortaylı Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye'nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim."

"HER KONUŞMAMIZDA YENİ BİR ŞEY ÖĞRENİRDİM"

İlber Ortaylı ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostlukları olduğunu vurgulayan Şengör, birlikte geçirdikleri zamanların kendisi için büyük bir okul olduğunu söyledi.

"İlber benim çok yakın, iyi bir arkadaşımdı. İlber'e her merhaba dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkan kalmadı. Çok üzgünüm."

"ONUN YERİNİ DOLDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şengör, Ortaylı'nın yalnızca akademik bir isim değil, aynı zamanda eşsiz bir entelektüel birikime sahip olduğunu belirterek kaybının telafisinin zor olduğunu ifade etti.

"İlber'in kaybının telafisi mümkün değildir. Ne onun ailesi gibi bir aile bulmak mümkündür artık, ne İlber gibi bir beyin bulmak mümkündür. Dolayısıyla milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber'ler yetiştirebiliriz diye ümit ediyorum."

Celâl Şengör ve İlber Ortaylı, yıllar boyunca hem akademik çalışmaları hem de birlikte yaptıkları televizyon programlarıyla Türkiye'de tarih ve bilim üzerine yapılan tartışmaların en dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı.

İlber Ortaylı, Kültür Sanat, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 17:41:58. #.0.4#
SON DAKİKA: Celâl Şengör'den İlber Ortaylı için duygusal sözler: Yerini doldurmak mümkün değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.