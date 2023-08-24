İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu

İlkim Karaca, eşi Cem Karaca\'nın hayatını anlatan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu
Son Güncelleme: 24.08.2023 08:55

İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'nın hayatını anlatacak olan ''Cem Karaca'nın Gözyaşları'' film için kendisinden izin alınmadığını söyledi. Karaca, çekimlerin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Türk müziğinin efsane isimlerinden Cem Karaca'nın hayatı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" ismiyle film oluyor. İsmail Hacıoğlu'nun başrolünü oynadığı hatta çekimlerine başlanan film için kendisinden izin alınmadığını söyleyen Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca yasal yollara başvurdu.

EŞİNDEN İZİN ALINMADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ödüllü yönetmen Yüksel Aksu'nun yönettiği, İsmail Hacıoğlu'nun da Cem Karaca'ya hayat vereceği film için sanatçının eşinden izin alınmadığı ortaya çıktı. Cem Karaca'nın Feride Balkan'la yaptığı üçüncü evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emrah Karaca, Fikri Harika ile Aytaç Medya'nın yapımcılığında çekilen film için danışmanlık yaparken kendisinin yok sayıldığını söyleyen İlkim Karaca, yasal haklarını kullanmak için harekete geçti.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu

"KİŞİLİK HAKLARI TEHLİKE ALTINDADIR"

İlkim Karaca'nın avukatı Eda Salman mahkemeye sunduğu kapsamlı 8 sayfalık dilekçe sunarak taleplerinde bulundu. Sunulan dilekçede şu ifadelere yer verildi: " İlkim Karaca merhum Cem Karaca'nın 5. ve son eşi, yasal mirasçısı ve menajeridir. Davalı yapım şirketleri, müvekkilden izin almadan merhum Cem Karaca'nın hayatını konu alan bir sinema filmi çekmektedir. Müvekkilin kişilik haklarının ihlal edilme tehlikesi mevcuttur. Müvekkilden, merhumun hayatının senaryolaştırılması ve sinema filmi haline getirilmesi için hiç bir izin alınmamıştır.

Senaryo desteği, merhum Cem Karaca'nın ve müvekkilin ihtilaf içinde olduğu kişilerden alınmaktadır. Cem Karaca'nın ve annesi Toto Karaca'nın, Emrah Karaca ve Feride Balkan (Cem Karaca'nın üçüncü eski eşi) ile olan ihtilafı. Müvekkilin Emrah Karaca ve Feride Balkan ile olan ihtilafı. Cem Karaca ve müvekkilin Meriç Başaran (Cem Karaca'nın ikinci eski eşi) ile olan ihtilafı. Emrah Karaca, Feride Balkan ve Meriç Başaran'ın; müvekkil, Cem Karaca, Toto Karaca ve Semra Uçbay'a (Cem Karaca'nın ilk ve dördüncü eski eşi) karşı cepheleşmesi.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu

"İLKİM KARACA, CEM KARACA'NIN HAYATINI AKTARABİLECEK EN ÖNEMLİ KAYNAKTIR"

Müvekkil, merhum Cem Karaca'nın hayatının anlatımı ve aktarımında doğru bilgi akışını sağlayabilecek en önemli kaynaktır. Müvekkil, merhum Cem Karaca'nın eşi ve menajeri olmasının yanı sıra, merhumun müvekkile tüm hayatını anlatıp yazdıracak ve de sınırsız vekaletler vererek merhumun kendisini temsile müvekkili tek yetkili kılacak kadar yakını olarak hayatında yer aldığından ve yasal mirasçısı sıfatını haiz müvekkilden merhumun hayatına ilişkin detayları anlatma yetkisinin gasp edilmesi anlamına gelecektir. Dava konusu sinema filmi için müvekkilden izin alınmaması başlı başına bir kişilik hakkı ihlalidir. Müvekkilin, son eşi ve yasal mirasçısı olduğu merhum Cem Karaca'nın hatırasını koruma hakkı bulunmaktadır."

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu

"YASAL HAKKIMI KULLANMAK ZORUNDA KALDIM"

Instagram hesabından hakkındaki haberi paylaşan İlkim Karaca, "Cem Karaca filmi için, eşi ve yasal mirasçısı olarak benden izin alınmadığı için yasal hakkımı kullanmak mecburiyetinde kaldım. İlgi ve desteklerini esirgemeyen herkese yürekten teşekkürler" dedi.

Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu
Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu

İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca, Sinema, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika


Son Dakika
08:48 Rıdvan Dilmen'den Şampiyonlar Ligi kapısına dayanan Galatasaray'a çağrı
08:44 Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
08:34 Cem Karaca'nın eşi İlkim Karaca, çekimlerine başlanan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu
08:29 Yunan spikerin skandal açıklaması: Kömürleşmiş göçmenler dışında hiçbir insanımızı kaybetmedik
08:21 Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var
08:03 Kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, ameliyat öncesi dua istedi
07:53 Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklıyor! Ekonomistlerin tek bir tahmini var
07:27 Prigojin'in ölüm haberinin geldiği anlarda Putin'in katıldığı törendeki neşeli tavrı dikkatlerden kaçmadı
03:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 42 ilin jandarma komutanı değişti
00:36 Günler değil saatler kaldı! Fenerbahçe, Livakovic'e kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 09:01:29. #1.11#
SON DAKİKA: İlkim Karaca, eşi Cem Karaca'nın hayatını anlatan filmin durdurulması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement