Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor - Son Dakika
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Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor

08.08.2023 11:05

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine eylülde başlanacak. Filmde Karaca'nın rolünü başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu oynayacak.

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine eylülde başlanacak.

"HAYRAN OLDUĞUM BİRİNİN FİLMİNİ YAPMAK HEYECAN VERİCİ"

Filmle ilgili konuşan Aksu, Cem Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır" ifadelerini kullandı.

Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var

CEM KARACA'YI İSMAİL HACIOĞLU OYNAYACAK

Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim." ifadelerini kullandı. Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.

Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var
Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var
Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor - Son Dakika


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