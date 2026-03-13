Dede Korkut Kitabı UNESCO'ya Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dede Korkut Kitabı UNESCO'ya Girmeye Hazırlanıyor

Dede Korkut Kitabı UNESCO\'ya Girmeye Hazırlanıyor
13.03.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bağışlanan Dede Korkut Yazması, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne katılmayı bekliyor.

Bursa'da bir koleksiyonerin nadir bir eser olduğunu bilmeden bağışladığı Dede Korkut Kitabı Bursa Yazması'nın, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi bekleniyor.

Türk kültürünün temel eserlerinden, Türk ahlak ve törelerinin, inançlarının, kahramanlıklarının otantik olarak anlatıldığı Dede Korkut hikayelerinin Bursa Yazması, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde özel bir odada sergileniyor.

Daha önce Dresden, Vatikan, Türk Tarih Kurumu ve Günbed nüshalarıyla bilinen eserin Bursa Yazması, 238 sayfa, harekeli olarak kaleme alınan 12 hikayeden oluşuyor.

Edebi ve tarihi açıdan kıymetli bir kaynak niteliği taşıyan, 1580-1593 yılları arasında üretildiği belirlenen kağıda 1600'lerde yazıya geçirilen eserin, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesine yönelik girişimler tamamlandı.

Bursa Yazması'nın bu ay sonunda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesi bekleniyor.

"Eser, dünyadaki 5 örnekten biri"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, AA muhabirine, Dede Korkut hikayelerinin destandan hikayeye geçişin ilk örneği olduğunu söyledi.

Türk dünyası açısından çok önemli bu eserin Bursa Yazması'nın keşfedilme hikayesini anlatan Özkılınç, şöyle konuştu:

"Antikacı İbrahim Koca, Uluabat Gölü kıyısında dolaşırken kırsal Fadıllı Mahallesi imamının evine geçiyor ve bu kitabın ne olduğundan bağımsız bir şekilde işte çeşitli kitaplar alıp dükkanına getiriyor. Kitapları inceliyor ve bunlardan bazılarını, Bursa Kent Müzesi'ne bağışlıyor. Daha sonra bir koleksiyoner, bu kitabın Dede Korkut kitabı olduğunu, yani onun orijinal bir yazması olduğunu tespit ediyor. Hikaye, böyle başlıyor. O şekilde Dede Korkut, aslında hem Bursa'ya hem Türkiye'ye hem dünyaya Bursa Yazması olarak kazandırılmış oluyor."

Özkılınç, Dede Korkut hikayelerinin 9-11. yüzyıllar arasında sözlü edebiyatın birer ürünü olduğunu belirterek, "Eserin yazıya geçirilişi, 15-16. yüzyılı buluyor. Bazı hikayeler, halkın içinde dolaşır, daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Elimizdeki eser, dünyadaki 5 örnekten biri." dedi.

Bursa Yazması'nı özelliklerine dikkati çeken Özkılınç, şöyle devam etti:

"Dresden'e çok yakın bir örnek. Hem hikayenin tam oluşu hem de Bursa Yazması'nın çok önemli bir özelliği daha var, harekeli. Bursa Yazması'ndaki bazı kelimelerin okunuşu, yazarın koyduğu harekelerle net olarak anlaşılabiliyor. Yani bazı kelimelerin ve cümlelerin Bursa Yazması ile yeniden yorumlanmasıyla yüz yüzeyiz aslında. Bu da çok güzel ve bu eseri, çok kıymetli kılıyor."

"Diğer nüshalardan sergileniş yönüyle de farklı"

Eserin restore edilmesinin ardından gerekli incelemelerin ve çalışmaların yapıldığını anlatan Özkılınç, "Nil Baydar eseri, filigranını, kağıdını inceledi ve 16. yüzyılda tarihledi. Ardından tıpkı basımı ve eski Anadolu, yani o dönem Türkçesiyle ve günümüz Türkçesiyle eser, kazandırıldı." ifadesini kullandı.

Özkılınç, Dede Korkut Bursa Yazması'nın kitap olarak herkesin anlayabileceği bir dile Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Prof. Dr. Ferruh Ağca tarafından çevrildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Osman Fikri Sertkaya'nın da büyük bir emeği var. Numaralı olarak, 1000 adet basıldı. Öncelikle üniversitelere, araştırmacılara ve Türki Cumhuriyetlere, konsolosluklara gönderildi. Ardından Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde günün teknolojisiyle dijital bir oda oluşturduk, Dede Korkut ile ilgili. Yani bu müzeye gelenler, Dede Korkut'un hem orijinalini görebilecekler hem de bu dijital odada, 6,5 dakikalık bir gösterimle Dede Korkut'un içeriği hakkında onu izleyerek, fikir sahibi olacaklar."

Özkılınç, eserin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesine yönelik girişimleri başlattıklarını ve gerekli çalışmaları tamamladıklarını dile getirerek, "Bu ayın sonuna doğru olumlu bir cevap alacağımızı düşünüyoruz. Çünkü çok önemli, orijinal bir yazma. UNESCO Türkiye Komitesi'ne bu talebimizi ilettik ve umarız eser, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girecek. Sanatçı Hakan Yılmaz'ın ve Prof. Dr. Evrim Ölçer'in hazırladıkları dijital gösteriyle bir bütün oluşturuyor. Diğer nüshalardan sergileniş yönüyle de farklı." diye konuştu.

Özellikle öğrencilerin müzeye eseri görmeye geldiğini anlatan Özkılınç, "Dede Korkut'u sadece sınıfta dinledikleri bir hikayeden çok somut olarak görebiliyorlar, kitabını, orijinalini ve hikayesini dijital olarak izleyebiliyorlar." diye konuştu.

Özkılınç, eserin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmesiyle bunun turizme katkı sağlayacağını, Bursa'ya ve Türkiye'ye değer katacağını, bilinirliğinin artacağını ve daha iyi korunacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Dede Korkut, Edebiyat, Kültür, Unesco, Miras, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Dede Korkut Kitabı UNESCO'ya Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
İmamoğlu’nun bir hesabına daha erişim engellendi İmamoğlu'nun bir hesabına daha erişim engellendi
Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu Yıldız futbolcuların Peaky Blinders paylaşımı viral oldu
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Zehra 10 gündür aranıyordu Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
11:13
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
Milyonların beklediği maçta sorun çıktı
11:03
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:33
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
İran medyasında çıkan habere bakın: İki ülkenin bayrağıyla servis edildi
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 12:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Dede Korkut Kitabı UNESCO'ya Girmeye Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.