Denizli'de Sudan Koyun Geçirme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Denizli'de Sudan Koyun Geçirme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Denizli'nin Çal ilçesinde, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 46 çoban, koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

25.08.2024 21:21
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DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 8 asırdır sürdürülen UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nda bu yıl da renkli görüntüler ortaya çıktı. 46 çoban, 'el koyun' adı verilen sürü başı koçları ile kuruyan ancak taşıma suyla doldurulan Menderes Nehri'nin sularına koyunlarını atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı.

Aşağıseyit Mahallesi'nde düzenlenen ve UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Sudan Koyun Geçirme Yarışması, bu yıl 851'inci kez yapıldı. 2 bin kişinin katıldığı renkli etkinlikte 46 çoban, 'el koyun' adı verilen sürü başı koçları ile koyunlarını Menderes Nehri'nin sularına atlatarak karşıya geçirmeye çalıştı. Yarışmayı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve çok sayıda davetli izledi. Menderes Nehri'nde yaşanan kuraklık nedeniyle yarışmanın yapıldığı alan, bir hafta öncesinden taşıma suyla dolduruldu. Koyunların atlayacağı alan öncesinde suyun gitmemesi için nehir yatağı önü toprak setle kapatıldı. Daha sonra tankerler ve borularla başka bölgelerden su taşındı. Yaklaşık 4 bin metreküp su, yarışmanın yapıldığı alana taşınarak dolduruldu. Yarışma sırasında Çobanlar önce kendilerini suya atlayarak, çıkardıkları seslerle koç ve koyunlarının suya atlamasını bekledi. Bazı çobanlar başarılı olurken, bazıları da tüm çabalara rağmen koyunlarını sudan geçiremedi.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, bu yıl yarışmanın 851'incisini düzenlediklerini belirtip, "Bu kültürel mirasın kuşaktan kuşağı aktarılması gerek. Bu şekilde ayakta kalabiliriz. Bu mirasa sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bunun için önemli olan 3 temel figür var. Çoban, koyun ve su, ikisi var ama biri yok. Yarışmanın yapıldığı alanı taşıma suyla doldurduk. 1 hafta buraya su çektik. 4 bin metreküp su getirdik. Tabii ki bu acı bir durum, Menderes'in yatağında su yok. Böyle bir etkinliğin şırıl şırıl akan bir suyla olması gerek. Alanın altını önce toprakla doldurduk. Üzerine mıcır döktük. Daha sonra suyla doldurduk. Bunları yaparken amacımız bu geleneği sürdürmek" dedi. Yarışmada Sadık Koçan'ın koyunu 'Karaoğlan' birinci, Fevzi Akdağ'ın 'Aliş' isimli koyunu ikinci, Zekeriya Karakoç'un 'Mor Şimşek' isimli koyunu ise üçüncü olurken, dereceye giren yarışmacılara ödüller, protokol üyeleri tarafından verildi.

8 ASIRLIK GELENEK

Gelenek, 8 asır önce bir köy ağasının, kızına aşık olan çobana koştuğu şart olarak, tuz yedirilen koyunların su içmeden nehirden karşıya geçirmesini istemesi efsanesinden geliyor. Bu efsaneden günümüze gelen yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda fotoğrafçı da katılarak nehirden geçen koçların ve çobanların farklı anlarını yakaladı.

Denizli\'de Sudan Koyun Geçirme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Denizli'de Sudan Koyun Geçirme Yarışması Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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