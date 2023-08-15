Disney Plus'ın Atatürk Dizisi Sinemada ve TV'de Filmler Olarak Yayınlanacak - Son Dakika
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Disney Plus'ın Atatürk Dizisi Sinemada ve TV'de Filmler Olarak Yayınlanacak

Son Güncelleme: 15.08.2023 13:33

Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısıyla yayından kaldırdığı Atatürk dizisi, sinemada ve televizyonda 3 filme dönüşüyor. Dizinin ilk 3 bölümünden seçilen sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 2 film halinde sinemalarda gösterime girecek. Filmin yayınlanacağı tarihler de belirlendi. Dizide Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra birçok ünlü isim rol alıyor.

Disney Plus'ın Ermeni lobilerinin baskısıyla yayından kaldırdığı ileri sürülen 6 bölümlük Atatürk dizisi, ikisi sinemada, biri TV'de yayınlanacak şekilde 3 filme dönüşüyor. Filmlerin ilki 29 Ekim'de televizyonda diğer ikisi ise 3 Kasım ve 9 Ocak'ta sinemalarda yayınlanacak.

DİZİ, FİLME DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye'de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararı aldı. Disney Plus kararın ardından eleştirilerin hedefi olurken 2 Ağustos'ta Walt Disney'in Türkiye ofisi, Atatürk dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda film şeklinde yayınlanacağını duyurdu.

TARİHLER NETLEŞTİ

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak. Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ileriki günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

KADRODA BAŞARILI İSİMLER YER ALIYOR

'Bodrum Masalı', 'Kaybedenler Kulübü', '7'nci Koğuştaki Mucize', 'Martıların Efendisi', 'Beni Çok Sev', 'Ferhat ile Şirin', 'Kuzey Güney', 'Aşk ve Ceza', 'Devrim Arabaları' gibi çok sayıda film ve dizinin de yönetmeliğini yapan Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Dizideki diğer karakterler ise şöyle; Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür- Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Kültür Sanat Disney Plus'ın Atatürk Dizisi Sinemada ve TV'de Filmler Olarak Yayınlanacak - Son Dakika


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