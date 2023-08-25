Disney Plus\'ın yayınlamaktan vazgeçtiği Atatürk filminden fragman geldi

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı 6 bölümlük Atatürk dizisi Disney Plus'ın yayınlamaktan vazgeçmesiyle filme çevrildi. İki film şeklinde yayınlanacak olan filmden fragman geldi.

"BİZ BİR FİLM YAPTIK, DÜŞÜNCELERİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTIK"

Instagram hesabından fragmanı yayınlayan Aras Bulut İynemli, "1881'de doğdu… İlelebet yaşayacak… En büyük kahramanımızın milletimizi ayağa kaldıran tutkusu hep bizimleydi… Biz bir film yaptık; onun fikirlerini, duygularını hissetmeye ve anlatmaya çalıştık. Ona ve eserine layık olabilmek hepimizin en büyük gayesi oldu. O zaman da, şimdi de, gelecekte de her zaman Atatürk" ifadelerini kullandı.

DİZİ, FİLME DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye'de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararı aldı. Disney Plus kararın ardından eleştirilerin hedefi olurken 2 Ağustos'ta Walt Disney'in Türkiye ofisi, Atatürk dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda film şeklinde yayınlanacağını duyurdu.

3 PARÇADA YAYINLANACAK

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak. Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak. Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek.

KADRODA BAŞARILI İSİMLER YER ALIYOR

'Bodrum Masalı', 'Kaybedenler Kulübü', '7'nci Koğuştaki Mucize', 'Martıların Efendisi', 'Beni Çok Sev', 'Ferhat ile Şirin', 'Kuzey Güney', 'Aşk ve Ceza', 'Devrim Arabaları' gibi çok sayıda film ve dizinin de yönetmeliğini yapan Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk dizisinde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor. Dizideki diğer karakterler ise şöyle; Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.