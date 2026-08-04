Diyarbakır Turizmde Parlıyor - Son Dakika
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Diyarbakır Turizmde Parlıyor

Diyarbakır Turizmde Parlıyor
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Diyarbakır, 2023'ün ilk yarısında 1 milyon 25 bin turist ağırladı, huzur ortamı etkili oldu.

DİYARBAKIR Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, yılın ilk 6 ayında kenti, 500 bini konaklamalı 1 milyon 25 bin kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri başta olmak üzere Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, Hazreti Süleyman Camii, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi tarihi ve inanç turizmi merkezleriyle öne çıkan kent, son yıllarda huzur ve güven ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin önemli rotalarından biri haline geldi. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre Diyarbakır, son 6 ayda 1 milyon 25 bin ziyaretçiyi ağırlarken, bunların 500 bini kentte konakladı.

'BURASI ADETA AÇIK HAVA MÜZESİ'

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentte huzur ve güven ortamının turizme olumlu yansıdığını belirterek, "Terörsüz Türkiye meselesinde Diyarbakır gerçekten çok önemli yol katetti. Bundan dolayı Diyarbakır'a son 6 ayda 1 milyon 25 bin turist geldi. 500 bin turist de yatılı olarak geldi. Bu bizi sevindiriyor. Yaz aylarında sıcaklık nedeniyle bir miktar düşüş yaşansa da eylül ayından itibaren turizmde çok büyük beklentilerimiz var. Deniz, kum her yerde var. Ama Diyarbakır tarih, kültür ve medeniyetlerin en yoğun yaşandığı yer. Burası adeta açık hava müzesi. Her yerde tarihi eser var. Ekim ayında düzenlenecek Kültür Yolu Festivali'nin de turizme önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Diyarbakır turizmde hak ettiği yere inşallah gelecek" dedi.

'SUR İLÇESİ BAŞLI BAŞINA BİR HAZİNE'

Kentin yalnızca merkezinin değil ilçelerinin de önemli turizm değerlerine sahip olduğunu ifade eden Aksu, "Sur ilçesi başlı başına bir hazine. Surlarımız dünyada eşi benzeri olmayan bir marka. Eğil'de peygamber kabirleri var. Diyarbakır'da 541 sahabe kabri bulunuyor. Zerzevan Kalesi ise yaklaşık 3 bin yıllık geçmişiyle dünyanın en önemli tarihi alanlarından biri. Diyarbakır'ın merkezi ve ilçelerinde gezilecek rotalar çok zengin. Buraya gelenlerin en az 1 hafta, 10 gün kalması lazım. Turizm polisi de kentte çok etkin görev yapıyor" diye konuştu.

'BEKLEDİĞİMİZDEN DAHA GÜZEL BİR YER'

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Diyarbakır'ı gezmeye gelen İlhami Yıldız ise ilk kez kente geldiğini belirterek, "Lüleburgaz'dan buraya geldim. İlk defa geldim. Buraları gezdik. Beklediğimizden daha güzel bir yer. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Diyarbakır Turizmde Parlıyor - Son Dakika

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