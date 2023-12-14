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Dünyaca Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov İzmir'de Anıldı - Son Dakika
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Dünyaca Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov İzmir'de Anıldı

Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un doğumunun 95. yılı İzmir'de düzenlenen anma töreniyle kutlandı. Aytmatov'un hayatı ve eserleri hakkında konuşmalar yapıldı.

Dünyaca Ünlü Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov İzmir\'de Anıldı
14.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:30
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Dünyaca ünlü Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov, doğumunun 95. yılında İzmir'de anıldı.

İzmir Kent Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, anma töreninde Cengiz Aytmatov'un hayatı ve eserleri konuşuldu.

Eskişehir Türk Dünyası Platformu ve Turan Dünyası Derneği Başkanı Oral Büyüksarı, Ege Üniversitesi öğrencisi ve Aytmatov'un yeğeni Dastan Ahmedov da birer konuşma yaptı.

Kırgızistan'ın Talas bölgesindeki Şeker köyünde 12 Aralık 1928'de doğan Aytmatov, Pravda gazetesinde başladığı yazarlık yaşamında, "Beyaz Gemi", "Cemile", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Gün Olur Asra Bedel", " Cengiz Han'a Küsen Bulut", "Elveda Gülsarı", "Dişi Kurdun Rüyaları" ve "Toprak Ana" gibi birçok esere imza attı.

Yazar, 1966-1989 ve 1989-1991'de Sovyetler Birliği parlamentosunda iki dönem milletvekili olarak görev yaptı, Sovyet Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov'un danışmanlığını yapan 5 kişiden biri oldu.

Kırgızistan'ın bağımsızlığının ilan edilmesinin ardından Aytmatov, 1996'da "kültür elçisi" sıfatıyla Kırgızistan'ın UNESCO temsilciliğine tayin edildi. Mart 2008'e kadar Kırgızistan'ın Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda Büyükelçisi olarak görev yaptı.

Aytmatov, tedavi için götürüldüğü Almanya'da 10 Haziran 2008'de 79 yaşındayken hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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