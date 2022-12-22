"Dünyanın En İyi Köyleri" listesine Türkiye'den de bir köy de girdi, haberi alan halk büyük bir mutluluk yaşadı - Son Dakika
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"Dünyanın En İyi Köyleri" listesine Türkiye'den de bir köy de girdi, haberi alan halk büyük bir mutluluk yaşadı

22.12.2022 14:01

Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (BMDTÖ) açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesine Türkiye'den İzmir'de bulunan Birgi köyü de girdi. Dünyanın en iyi köyleri arasında olduklarını öğrenen köy halkı, haberi alınca büyük bir mutluluk yaşadı.

Milattan önce 750'den bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığı belirtilen Birgi, Aydınoğulları zamanından kalma mimari dokusuyla her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Birgi, Frig, Lidya, Pers, Bergama, Roma ve Bizans dönemlerinden de izler barındırıyor. Birgi'deki konaklar, film setlerine de ev sahipliği yapıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan Birgi'nin, 2022 için hazırlanan listede de dünyanın en iyi 32 köyünden biri seçilmesinin köyün bilinirliğine katkı sağlayacağına inanılıyor.

'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine Türkiye'den de bir köy girdi, haberi alan halk sevinçten uçtu

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Kırsal mahalle Birgi'de yaşayan 62 yaşındaki Ercüment Urgancı AA muhabirine, Birgi'nin burada çekilen dizi ve filmler sayesinde son yıllarda daha çok tanındığını anlattı.

Bölgenin özellikle turizmde hak ettiği değere ulaşması için daha çok çalışma yürütülmesi gerektiğini ifade eden Urgancı, "Yürütülen restorasyon çalışmaları sayesinde tarihi doku ortaya çıktı, bunda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Birgi'nin dünyanın en iyi köyleri arasında yer alması ise ayrıca bizi sevindirdi. Bu durum hem iç hem de yabancı turizme katkı sunacaktır. Böyle yerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu. Mahallede kafe işleten Gülsüm Gök de Birgi'nin her yönüyle çok önemli bir değer olduğunu ifade etti.

'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine Türkiye'den de bir köy girdi, haberi alan halk sevinçten uçtu

"BURASI ÇOK GÜZEL BİR YER"

Birgi'nin BMDTÖ'nün açıkladığı "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesinde yer almayı hak etmesinden duyduğu sevinci dile getiren Gök, şunları kaydetti: "Burası çok güzel bir yer. Meyvesi, insanı, komşuluğu çok güzel. Akşam oldu mu herkes beraber oturuyor. Bir iş oldu mu, herkes beraber gidiyor. Kültürel ve doğal güzellikleriyle birlikte dünyanın en iyi köyleri arasına seçildi. Onun için çok mutluyuz, çok onurluyum. Bunu zaten haberlerde duydum, alkışladım yani iyi ki olmuş. Burada üç saat uykuyla kalkabiliyoruz, dinlenebiliyorsunuz, vücudun dinç kalkıyorsun. Dünyanın hiçbir yerinde üç saat uykuyla kalkamazsınız. Bu karar sayesinde Birgi'nin tanınırlığı artacaktır, çünkü bölge çok seviliyor. Bence gelmeliler. Böyle bir tarihi yeri herkesin görmesini bekliyoruz."

'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine Türkiye'den de bir köy girdi, haberi alan halk sevinçten uçtu

ÖDÜLLERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA VERİLECEK

BMDTÖ, aralarında ekonomik, sosyal, çevresel sürdürülebilirlikle kültürel ve doğal kaynaklara sahip olması ve bunların korunup tanıtılmasının da bulunduğu 9 farklı kritere göre belirlediği "2022 Dünyanın En İyi Köyleri" listesini 20 Aralık'ta açıklamıştı. 20 üyeden oluşan bağımsız bir danışma kurulunca belirlenen listede Birgi, dünyadaki 32 köyün bulunduğu listede yer almıştı. Köylere ödüllerinin 27- 28 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde düzenlenecek törenle sunulacağı belirtilmişti.

'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine Türkiye'den de bir köy girdi, haberi alan halk sevinçten uçtu
Kaynak: AA
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Ödemiş'e bağlı Birgi, Dünya Turizm Örgütünün '2022 Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi Ödemiş'e bağlı Birgi, Dünya Turizm Örgütünün '2022 Dünyanın En İyi Köyleri' listesine girdi

Birleşmiş Milletler, İspanya, Dünya, Birgi, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Dünyanın En İyi Köyleri' listesine Türkiye'den de bir köy de girdi, haberi alan halk büyük bir mutluluk yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Dünyanın En İyi Köyleri" listesine Türkiye'den de bir köy de girdi, haberi alan halk büyük bir mutluluk yaşadı - Son Dakika
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