Edirne'de Gaziler Günü törenle kutlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Edirne'de Gaziler Günü törenle kutlandı

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Edirne'de Gaziler Günü törenle kutlandı Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19.09.2024 17:19  Güncelleme: 17:31
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Edirne'de Gaziler Günü törenle kutlandı

EDİRNE - Edirne'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Edirne'de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu çerçevede Atatürk Heykeli önünde tören düzenlendi.

Düzenlenen törene, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tuğgeneral Muharrem Eminoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu, kamu kurum müdürleri, gaziler ve aileleri katıldı.

Çelenklerin sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Piyade Üsteğmen Ali Aydın, Her karışı şehit kanıyla sulanmış mukaddes vatan topraklarının savunulması uğruna hayatlarını göze alarak gazilik onuruna erişen kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Muharebenin en büyük rütbesinin şehitlik olduğuna değinen Üsteğmen Aydın, "Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şahadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik, Türk vatanseverliğinin,Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanı, gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır" dedi.

Ulusu birbirine bağlayan değerlerin başında tarih sayfalarına altın harflerle yazılan kahramanlıklar, toprak, bayrak ve vatan uğruna verilen canların geldiğini söyleyen Üsteğmen Aydın, "Ülkemizin bugün ulaştığı seviye başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere Kore'de, Kıbrıs'ta, teröristle mücadele harekatında, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde, Fırat kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında, Afrin'de hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin eseridir. Dünya'nın en hassas bölgelerin arasında yer alan ülkemiz bölgede bir istikrar unsuru ve uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini tüm tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız ve şerefli yaşayabiliyorsak bunu aziz şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz " ifadelerine yer verdi.

Daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Fevzi Demir günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ülkenin dün olduğu gibi bugün de terör örgütlerinin Doğu Akdeniz'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altında olduğunu söyleyen Demir, "Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefi; ülkemizde karışıklık çıkartmak, Türk Ordusu'nu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek. Geçmişteki hedefleri Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, polisimiz, gönüllü korucularıyla vatandaşlarımız tarafından önlenmiştir ve hüsrana uğratılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Bando eşliğinde yürüyüş yapan gaziler ve beraberindeki heyet, çevredeki vatandaşlar ve esnaflar tarafından ilgiyle izlenerek alkışlandı. Korteji izleyen vatandaşlar bu anı telefonlarına kaydetti. Yürüyüşün ardından şehitler anısına Lari Camii'nde mevlit okutuldu.

Edirne\'de Gaziler Günü törenle kutlandı
Kaynak: İHA

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