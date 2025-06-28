Efes Opera ve Bale Festivali Başladı

İZMİR Efes Antik Kenti'nde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapılarını 'Kuğu Gölü Balesi' ile açtı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, "Rüya aleminde yaşıyor gibiyiz. Müthiş bir teveccühle karşı karşıyayız. Gittiğimiz her ilde bunu görüyoruz" dedi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen 8'inci Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapılarını açtı. Festival Efes Antik Tiyatrosu'nun büyüleyici atmosferinde 13 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşacak. Tarihle sanatın eşsiz bir buluşmasına sahne olan festival, antik kentte yankılanan aryalar ve sahnelenen klasik eserlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıp; Efes'in mistik atmosferi, dünya çapında tanınmış sanatçıların performanslarıyla bir araya gelerek izleyenlere görsel ve işitsel bir şölen sunacak. Festivalin açılışı, klasik bale repertuvarının en çok sevilen eserlerinden biri olan 'Kuğu Gölü' ile gerçekleştirildi. Gösteri, yalnızca eserle değil, aynı zamanda sahnesinde ağırladığı dünya yıldızlarıyla da dikkat çekti. Açılış gününde izleyiciler, Tchaikovsky'nin müziği eşliğinde, dünyaca ünlü baş dansçılar Daniil Simkin ve Iana Salenko'nun performanslarına tanıklık etme imkanı yakaladı. Antik kentte bugün de Kuğu Gölü Balesi sahnelenecek.

'ZORBA İLE FİNAL YAPACAK'

Biletleri günler öncesinden tükenen festivalde birbirinden önemli gösteriler sahneye koyulacak. 2 Temmuz'da Mozart'ın operası 'Saraydan Kız Kaçırma', 5 Temmuz'da Carl Orff'un başyapıtı 'Carmina Burana', 8 Temmuz'da Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eserinden uyarlanan özgün opera 'Aşk-ı Memnu' ve 11 Temmuz'da Verdi'nin tutkulu aşk hikayesiyle öne çıkan başyapıtı 'La Traviata' da etkinlik programında yer alıyor. Festivalin kapanışında ise 13 Temmuz'da Yunan besteci Mikis Theodorakis'in müziğiyle sahneye taşınan ve enerjisiyle izleyicileri büyüleyen ünlü bale eseri 'Zorba', Efes Antik Tiyatrosu'nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye koyulacak. Festivalde çocuklar da unutulmazken, eğlenceli müzikli çocuk oyunu 'Şekeronya' izleyicileri kitapların büyülü dünyasıyla tanıştıracak. Tek perdelik eser, 29 Haziran'da Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde iki temsil olarak sahnelenecek.

'TÜM FESTİVALİMİZ KAPALI GİŞE'

Festival ile ilgili bilgi veren Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, biletlerin çok önceden tükendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Rüya aleminde yaşıyor gibiyiz. Müthiş bir teveccühle karşı karşıyayız. Gittiğimiz her ilde bunu görüyoruz. Gittiğimiz illerde oluşan kuyruklar, biletlerin bulunamayışı ve festivallerimizde geçen sene kırdığımız tarihi rekorun üstüne daha festival başlamadan kırılan tarihi rekor doğru yolda olduğumuzu da bize anlatıyor. Eserlerimizin içinde gerekli revizyonlar yapmaya çalışıyoruz. Ancak bunu sanatsal hassasiyeti göz önüne alarak yapıyoruz. İstanbul Opera ve Bale Festivalimizde tarihi rekor kırıldı. Ne yapsak tarihi rekor haline dönüştü. Bunlar çok kıymetli. 75 yıllık tüm genel müdürlerimize teşekkür ederim. Hepsi bir tuğla koymasaydı bu koyulan tuğlaların bir anlamı olmayacaktı. Efes'te, bu kadar özel bir yerde benim de genel müdürlüğümün 2'nci festivali olacak. Hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Eser seçimleri dahil gelir gelmez planladığımız ve hayata geçirdiğimiz çalışmalar oldu. Dünya yıldızlarını göreceğiz. Biz de onların ülkelerine gidip dans eder noktadayız. Bunu bir alışverişe dönüştürdük. Kuğu Gölü ile başlıyoruz. Tüm festivalimiz kapalı gişe. Zorba balesiyle bitiriyoruz. Çocuklarımız da unutmadık. Çok mutluyum. Seyircimize müteşekkiriz. Allah utandırmasın. Bundan sonra stadyum konserlerine de dönüşecek resitallerimiz. Önümüzdeki yıllardan itibaren bunun çalışmasını da yapacağız. Önümüzdeki yıldan itibaren müzikallere de çok ağırlık vereceğiz. Rüya görüyor gibiyiz, bu rüya bitmesin."

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,