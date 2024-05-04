"EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

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Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da, bilgilendirme toplantısı yapıldı.

EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Bilgilendirme Toplantısı"nda, Özbekistan'ın ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen EİT 4. Turizm Bakanları Toplantısı neticesinde Erzurum'un "EİT ülkeleri 2025 Turizm Başkenti" seçilmesini ülke, millet ve tüm Erzurumlular için hayırlı olmasını diledi.

Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" seçilmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm şehir olarak şükranlarını arz eden Çığlık, "1985 yılında İran, Pakistan ve Türkiye tarafından kurulan ve uluslararası bir kuruluş olan EİT'in üye sayısı Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Afganistan'ın da katılımı ile 10'a ulaşmıştır. EİT, Türkiye'yi Orta Asya Cumhuriyetleri ve Güney Asya ülkeleri ile bir araya getiren önemli platform niteliği taşımaktadır." dedi.

Çığlık, süreçte yürütülecek proje ve faaliyet önerilere ilişkin, Valilik ve ilgili kurum, kuruluş, akademisyen, turizm geliştirme ajansı yöneticileri ve STK temsilcileriyle grup toplantılarında değerlendirilip taslak kararlar alındığını anlattı.

"EİT 2025 Turizm Başkenti Erzurum" hazırlıklarıyla ilgili geçen aylarda sunumlar gerçekleştirildiğini ifade eden Çığlık, şöyle devam etti:

"Erzurum, coğrafi konumu itibariyle doğal güzellikleri, yüzyıllar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmasına bağlı olarak tarihi ve kültürel zenginlikleri, zengin bitki örtüsü, gastronomisi, insanımızın sıcakkanlılığı ve misafirperverliği gibi birçok artısıyla ulusal ve uluslararası turizminde rekabet üstünlüğü sağlayacak potansiyele ve avantajlara sahiptir. İhtiyaç ve beklentilerin hızla değiştiği turizm sektöründe, potansiyelin avantaja dönüştürebilmesi, Erzurum gibi birçok turistik ürün çeşidini bünyesinde barındıran ve halen daha bakir sayılabilecek turizm bölgelerinde turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesine bağlıdır."

Koordinatör Çığlık, Erzurum'un bulunduğu konum, tarihi geçmişi ve Türkiye'nin en zengin gastronomisi, ticari geçiş güzergahında bulunması sebebi ile sahip olduğu zenginliklerin farkında olduklarını belirterek, şehirle özdeşleşmiş ürünlerin korunarak ileriki dönemlere aktarılabilmesi adına çalışmaları ve planlamaları bu doğrultuda yaptıklarını dile getirdi.

Planlanan etkinlik ve organizasyona çok sayıda kuruluşun destek vereceğini ifade eden Çığlık, şunları kaydetti:

"2025 yılında planlanan takvimimiz oluştu. Bunlar Uluslararası Kış Oyunları (6-12 Ocak 2025), Palandöken Ekonomik Forum (Şubat 2025), Liderler Toplantısı ve Açılış Seremonisi (25.05.2025), Uluslararası Gastronomi Fuarı (Ağustos 2025) Yaz Oyunları Eko turizm, kapanış ve sezon açılışı.

EİT Koordinasyon Kurulu olarak çalışmaların sağlıklı olarak yürütülmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için Valiliğimiz ve Erzurum Büyükşehir Belediyemiz ile şehirde, ilçelerde yapılmış yapılmakta ve yapılacak olan aktivitelerin, kalıcı ve devamlılık arz etmesi için sistemli, planlı, programlı olması adına profesyonel çalıştayların yapılmasına da destek verip 2025 Turizm Başkentliğinin şehrimize katkısını artırmak için var gücümüzle çalışacağız."

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Codur, kurum müdürü ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Toplantı, basın mensuplarının soru, görüş ve önerileriyle sona erdi.