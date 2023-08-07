Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan duygusal veda - Son Dakika
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Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan duygusal veda

07.08.2023 22:30

82 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir veda mesajı yayımladı. Damla Koray, ''Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan ''canlar'', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.'' ifadelerini kullandı.

82 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir mesaj yayımladı. Damla Koray, "Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun." ifadelerini kullandı.

Erkin Koray'ın ölümünün ardından acılı kızından ilk sözler: Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak

ACILI KIZINDAN DUYGU DOLU VEDA MESAJI

Anadolu Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, Kanada'nın Toronto şehrinde 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının ölümü yasa boğarken, acılı kızı Damla Koray Instagram hesabından duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Erkin Koray'ın ölümünün ardından acılı kızından ilk sözler: Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak

"DİLERİM BU DÜNYADA BULAMADIĞIN BARIŞ VE HUZURU BAŞKA DÜNYADA BULURSUN"

Damla Koray, mesajında şu ifadelere yer verdi:'Babam... 'babamız' Canımın taa içi.... Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun.

Erkin Koray'ın ölümünün ardından acılı kızından ilk sözler: Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak

"DOĞRUSU HİÇ ŞAŞMAYAN, TANIDIĞIM EN SAĞLAM ADAM"

Doğru'su hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam... Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam. Eminim 'senin çocuklar' da, ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacak. Hakkını helal et. Seni çok ama çookk seven kızın, Damla."

Erkin Koray'ın ölümünün ardından acılı kızından ilk sözler: Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak
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Erkin Koray, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan duygusal veda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkin Koray'ın kızı Damla Koray'dan duygusal veda - Son Dakika
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