Erzurumlu Öğretmenlerin 'Sarı Gelin Tours Europe' Projesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Erzurumlu Öğretmenlerin 'Sarı Gelin Tours Europe' Projesi

Erzurumlu Öğretmenlerin \'Sarı Gelin Tours Europe\' Projesi
29.05.2025 10:00
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ERZURUMLU öğretmenlerin hazırladığı, 'Sarı Gelin Tours Europe' projesi kapsamında Yunanistan, Romanya, Ukrayna ve İtalya'daki ilkokul çocukları 'Sarı Gelin' türküsü ile kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıdı.

ERZURUMLU öğretmenlerin hazırladığı, 'Sarı Gelin Tours Europe' projesi kapsamında Yunanistan, Romanya, Ukrayna ve İtalya'daki ilkokul çocukları 'Sarı Gelin' türküsü ile kentin doğal ve tarihi güzelliklerini tanıdı.

Türkiye'nin kültürel tanıtımını yapmak amacıyla Pasinler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Selim Kotan ve Pasinler İbrahim Hakkı İlkokulu sınıf öğretmeni Sümeyya Yıldırım, kırsal mahallelerdeki okullarda görev alan 8 öğretmenin desteğiyle 'Sarı Gelin Tours Europe' (Sarı Gelin Avrupa'yı Geziyor) projesi hazırladı. Projeye Yunanistan, Romanya, Ukrayna ve İtalya'dan ilkokullar ortak oldu. 2025 Mart ayında başlayan proje kapsamında, Kotan ve arkadaşları tarafından hazırlanan 'Sarı Gelin' türküsünün klipleri ve bazı türkülerin hikayeleri ile başta Erzurum olmak üzere Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtan broşürler, proje ortağı okullara gönderildi. Projeye katılan yabancı okullar da kendi şarkı ve kültürlerini tanıtan video ve sunumlar paylaştı.

Selim Kotan ve öğretmen arkadaşlarının gönderdiği Erzurumlu merhum sanatçı İbrahim Erkal'in seslendirdiği Sarı Gelin türküsü, proje ortağı okulların sınıflarında çalındı. Türküye öğrencilerin eşlik ettiği anlar, kamera ve cep telefonlarıyla kaydedildi. Okullarda, türkülerin hikayeleri ve Türkiye'nin zenginlikleri anlatıldı. Proje ortağı okulların gönderdiği şarkılar da Aşkale, Horasan, Köprüköy ve Pasinler ilçesindeki okullarda öğrencilere aktarıldı.

'HEM ÖĞRENDİ HEM SÖYLEDİLER'

'Sarı Gelin Tours Europe' projesinin kurucusu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Selim Kotan, müziğin evrensel dili aracılığıyla farklı kültürleri tanımak, tanıtmak ve kültürel mirasa yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Kotan, "Türküler aracılığıyla hem kendi kültürümüzü hem de Avrupa kültürlerini, değerlerini öğrenen öğrenciler sosyal, bilinçli ve kendine güvenen bireyler olarak yetişecektir. Mart ayında başlayan projemizde şarkı öğretiminin yanı sıra bölgelere ait tarihi, turistik yerler, yemekler, kıyafetler gibi genel tanıtımlar yapıldı. Biz onların şarkılarını seslendirdik onlar da Erzurum'un sevilen türküsü Sarı Gelin'in hikayesini hem öğrendi hem de söylediler" dedi.

Proje kapsamında öğrencilerin Doğu Anadolu Bölgesi'ne ait tarihi ve turistik yerlerin maketlerinin yanı sıra Oltu taşı bileklik, İç Anadolu'dan çömlek, Güneydoğu'dan mozaik, Karadeniz'den ahşap sepet, Akdeniz'den pamuk çiçeği, Ege'den Denizli horozunu yaptılar. Marmara Bölgesi'nden ise Çanakkale Şehitleri anısına Çanakkale Türküsünü seslendiren öğrenciler, asker maketleriyle projeyi sonlandırdı.

Öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergi, 2 Haziran'da Pasinler ilçesi kent meydanında düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Yunanistan, Erzurum, Ukrayna, Romanya, İtalya, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Erzurumlu Öğretmenlerin 'Sarı Gelin Tours Europe' Projesi - Son Dakika

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