Gastronominin kalbi 4. kez Antalya'da atacak

4. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin bu yılki teması "Akdeniz Mutfağı"

ANTALYA - "Antalya'dan dünyaya" mottosuyla 9-11 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 4'üncü Uluslararası Food Fest Antalya, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı. Festival ile coğrafi işaretli ürünleri ve yerel mutfak kültürünü tanıtmak, gastronomi profesyonellerini bir araya getirerek sektöre katkı sağlamak ve yerli-yabancı ziyaretçilere mutfak kültürünün en güzel örneklerini sunarak unutulmaz bir deneyim yaşatmak hedefleniyor.

4'üncü kez düzenlenecek olan Uluslararası Food Fest Antalya, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısıyla tanıtıldı.

"Geçen yılki festivalimizde yaklaşık 800 bin ziyaretçimizi ağırladık"

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhitin Böcek, "Göreve geldiğimiz 2019 yılı itibariyle, doğal güzellikleri, zengin tarihi ve köklü kültürüyle turizmin başkenti olan Antalya'mızı, kültür ve sanatın, tarımın ve gastronominin de başkenti yapacağız demiştik. Ayrıca 2025 yılında Asya belediye başkanları forumunda, Antalya olarak 2025 yılı çevre başkenti ilan edildik. Sözlerimizin arkasında durduk. Azimle, gururla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antalya'nın lezzetlerini dünyaya tanıtmak için dört yıl önce başlattığımız uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'ni her yıl daha üst seviyelere çıkarttık. Geçen yılki festivalimizde yaklaşık 800 bin ziyaretçimizi ağırladık. Bu yılki festivalimizde, Antalya'mızın verimli topraklarında çiftçilerimizin alın teri ile yetiştirdiği ürünleri, dünya mutfağında başarılarını kanıtlamış ödüllü şefleriyle gastronomi dünyasında önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Festivalimizin amacı geleneksel ve modern mutfak anlayışlarını harmanlayarak, ziyaretçilere unutamayacakları bir lezzet deneyimi sunmaktır" dedi.

"19 coğrafi işaretli ürünleri ile yerelden kalkınma ve ekonomimiz açısından büyük bir değer"

Dünyaca ünlü pek çok şefe, söyleşiye, tadım etkinliğine, atölye çalışmalarına, yarışmalara ve gönüllerin buluştuğu sofralara ev sahipliği yapacaklarını dile getiren başkan Böcek," Ayrıca konserler ve daha birçok renkli etkinlikler ile katılımcılar, hem Antalya mutfağını daha yakından tanıyacak, hem de gastronomi dünyasındaki son yenilikler hakkında bilgi sahibi olacaklardır. 3 gün boyunca sürecek festivalimize, yurt içinden ve yurt dışından gelen ödüllü şefler, gurmeler, gastronomi ve turizm yazarları, kısacası sektörün farklı alanlarındaki profesyoneller katılım sağlayacaktır. Antalya'mız, ülkemizin örtü altı tarımının yarısını karşılayan yerel mahsulleri, eşsiz lezzetleri, zengin gastronomisi ve tescil edilmiş 19 coğrafi işaretli ürünleri ile yerelden kalkınma ve ekonomimiz açısından büyük bir değer . Festivalimizin çıkış noktası yerel gıda ve nitelikli tarıma sahip çıkmaktır. Bu sayede şehrimizi sadece denizi, güneşi ve mavisi ile değil; yerel mutfağının cazibesi ile de tercih edilir hale getiriyoruz "dedi.

"Gastronomi tutkunları açısından önemli bir buluşma noktası olacak"

"Antalya'dan dünyaya" mottosuyla başlatılan uluslararası Food Fest Antalya gastronomi Festivali'nin bu yıl 4'üncüsü "Akdeniz Mutfağı" temasıyla gerçekleştirecekleri ifade eden böcek," Festivalimiz kapsamında bu yıl Kumluca ilçemizde başta domates olmak üzere rengarenk mevsim sebzelerimizin ve doğal otların hasadını 9 Mayısta gerçekleştireceğiz. Festivalimiz, turizm sektör temsilcileri ve gastronomi sektöründeki paydaşlarımızla Antalya'nın saklı kalmış lezzetlerinin, yerel ürünlerinin otel, restoran gibi işletmelerin menülerinde yer almasına katkı sağlayacaktır. Antalya'mızın farklı bölgelerinde yetişen organik ürünler ve yerel lezzetlerin sergileneceği alanlar, ziyaretçilerimiz ve gastronomi tutkunları açısından önemli bir buluşma noktası olacaktır. Kentimizin artık önemli bir markası haline gelen, dünyaya açılan kapısı, uluslararası gastronomi festivaline ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Festivalimizin Antalya'mız, ülkemiz ve gastronomiye gönül veren herkes için hayırlı olmasını diliyoruz" diyerek sözlerine son verdi.

Toplantıda söz alan Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de, "Hem turizmin çeşitlenmesi hem de Antalya'mızın ilçelerinin tanıtımı hem de turizmin başkenti dediğimiz Antalya'mız aynı zamanda tarımında başkenti olması sebebi ile bu gastronomi festivali önemli. Bu festivalin 4'üncüsünü düzenliyoruz. Bu festival hem Antalya'mızın hem de topraklarımızda yetişen tarımsal ürünlerin tanıtımıyla ilgili çok kıymetli. Bu festival Antalya esnafına da olumlu katkılar sağlamaktadır Öncelikle bu gastronomi festivali olduğu içinde tarladan sofraya Antalya'dan Dünyaya mottosuyla Antalya'mızın ve turizmin alanının yanındadır. Gastronomi zenginliğimizi tanıtarak uluslararası arenada tanıtan değerli bir organizasyon "dedi.

4. Uluslararası Food Fest Antalya Gastronomi Festivali'nin tanıtım toplantısına Muhittin Böcek'in yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Gastronomi Yatırımcıları Derneği Başkanı Zeki Özen, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Erkan Yağcı, Food Fest İçerik Direktörü Gökmen Sözen, ünlü şefler Mehmet Akdağ, Ömür Akkor, Mehmet Özer, Çiğdem Seferoğlu, Muzaffer Ozan Kumbasar, diyetisyen Dilara Koçak ile çok sayıda basın mensubu katıldı.