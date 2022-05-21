Gaziantep Kitap Fuarı açıldı - Son Dakika
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Gaziantep Kitap Fuarı açıldı

21.05.2022 15:49

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gaziantep Kitap Fuarı" kapılarını kitapseverlere açtı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Orta Doğu Fuar Merkezi'ndeki fuarın açılışında, Türkiye'nin en büyükleri arasında bulunan, eski devlet bakanı ve milletvekili Hasan Celal Güzel anısına gerçekleştirilen fuar için emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep'in bir medeniyet şehri olduğunu belirten Şen, Türkiye'nin en büyük kitap fuarının açılışını yaptıklarını belirtti.

Gençlere kitap okumanın aşamalarından bahseden Şen, şöyle konuştu:

"Okuduğunuz şey eğer veriyse mutlaka kısa sürede malumat seviyesine onu çıkarmak zorundasınız. Eğer enformasyon seviyesinde okuyorsanız ki genelde bu iki seviyede oluyor, onu ilim seviyesine çıkarmanız gerekiyor. Eğer ilim seviyesinde okuyorsanız 'ooo ne büyük bilim adamı ne büyük bilim kadını' hayır hiç bir işe yaramaz. Evet oraya kadar getirmeniz büyük bir devrimdir ama orada kalırsanız büyük bir çöküşe götürür sizi. Bir çöküntü entelektüeli olursunuz. Orada kalmayacaksınız. Devam edecek yolculuk. İrfan seviyesine çıkarmanız lazım, yetmez marifet ve hikmet seviyesine çıkarmak lazım. Okumaları oraya doğru yönlendirmeniz lazım. Hikmet aşamasına çıkıp bir hakikat arayıcısı, sevdalısı olmanız lazım."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise altyapı belediyeciliğinin sona erdiğini, şehiri imar ederken insanın asla unutulmaması gerektiğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı en büyük mirasın bilim ve akıl olduğunu dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"Akıl üzerinde ikinci yüz yılın destanını nasıl yazacağız? İşte onun için buradayız. Rahmetli Adnan Menderes'e baktığımız zaman bir demokrasi mücadelesi verdi. Bizim için çok önemliydi. Rahmetli Turgut Özal, bir kalkınma mücadelesi verdi. Çok özel mücadelelerdi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 'inandığın yoldan yürü' diyor. Bu mücadeleyi, ikinci yüz yılın destanına nasıl getireceğiz? Bu ülke sosyal belediyecilikte hiç kimseyi geride bırakmadan bir kalkınma yolculuğuna giderken kültürel belediyecilik. Bizim en büyük gücümüz budur. Onun için buradayız."

Açılış programına, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Nejat Koçer, Müslüm Yüksel, Ali Şahin, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan ve diğer davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikleri fuar alanını gezdi.

415 yayınevi ve 380 yazarın katılacağı kitap fuarı, 29 Mayıs'a kadar devam edecek.

Gaziantep Kitap Fuarı açıldı
Gaziantep Kitap Fuarı açıldı
Gaziantep Kitap Fuarı açıldı
Gaziantep Kitap Fuarı açıldı
Gaziantep Kitap Fuarı açıldı

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Kaynak: AA

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