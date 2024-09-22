Gaziantep\'te Yamaç Paraşütü Festivali: Adrenalin ve Moral

Kültür Sanat

Yamaç paraşütü festivalinde adrenalin dolu anlar yaşandı

GAZİANTEP - Yamaç paraşütü tutkunları, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde ova manzarasında farklı bir uçuş deneyimi yaşadı.

Gaziantep'te ilk defa düzenlenen ve bir ilk olan Yamaç Paraşütü Festivali kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 30 kulüpten toplam 110 yamaç paraşütü sporcusu, yaptıkları uçuşla metrelerce yükseklikten Nurdağı Ovasının yeşilin güzellikleriyle bütünleşen manzarasını görme fırsatı buldu.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü'nün iş birliğinde düzenlenen ve 3 gün süren festivalde, adrenalin dolu anlar yaşandı.

Nurdağı ilçesinin kırsal Sakçagözü Mahallesinde gerçekleştirilen ve büyük bir ilgi gören festival için Türkiye'nin farklı illerinden gelen yamaç paraşütü sporcuları, ilçe sakinlerine heyecan dolu anlar yaşattı.

Sakçağözü Mahallesi'ndeki tepelik alandan havalanarak Nurdağı Ovası semalarında süzülen yamaç paraşüt sprocuları, yüzlerce metre yükseklikte güzel manzaranın tadını çıkardı.

Yüksek yamaçlardan atlayarak hem doğanın hem de gökyüzünün tadını çıkaran sporcuların uçuş esnasında Türk bayrağı açması ise ayakta alkışlandı.

İlçedeki depremzeleri de unutmayan ve depremzedelere moral verebilmek adına da uçuşlar yapan sporcular, büyük yıkımın yaşandığı bölgede yamaç paraşütü festivalinin düzenlenmesinin önemine dikkat çekti.

Festivale Mardin'den katıldığını belirten yamaç paraşütü sprocusu Ceylan Çabaz, "Bu sporla 3 yıldır ilgileniyorum. Yamaç paraşüt etkinliği her yıl farklı illerde yapılıyor. Depremden dolayı bu senede Gaziantep'te yapıldı. Biz istiyoruz ki bu tür aktiviteler her sene olsun, sürekli katılım sağlansın ve bu tür sportif aktiviteler için emek ve çaba sarf edilsin" dedi.

"Herkesi gökyüzüne bekleriz"

Festivale Niğde'den katıldığını ve kırsal Sakçağözü Mahallesi'ndeki tepeden yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirdiklerini söyleyen Güldener Albayrak, "Bugün burada bulunmak çok mutluluk verici. Çünkü Gaziantep çok güzel bir tek off kazanmış ve biz buna 'kalkış alanı' diyoruz. Kalkış alanı çok muhteşem bir ovaya bakıyor. Bu yüzden destekleri için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilgili bütün kurumlara teşekkür ederiz. Gökyüzü rengarenk, uçuşlar çok keyifli geçiyor ve herkesi bu spora davet ediyorum. Aynı zamanda afet sonrası rehabilitasyon anlamında çocuklara destek olmak adına da çocukların bu tür etkinliklerin içinde olmaları, hayata umutla bakmaları ve sporla moral bulmaları çok mutluluk vericiydi. Buna katkı sağladığım için çok memnunum. Herkesi gökyüzüne bekleriz" şeklinde konuştu.

"İnsanların acılarını hafifletmek için bu bölgeyi seçtik"

Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü'nün üyesi Selim Kılıç, "Kulüp olarak bu tür etkinliklere destek oluyoruz. Bu bölgedeki depremzedeler için böyle bir organizasyon düzenlendi. Türkiye'nin her yerinden sporcularımız etkinliğe katıldı. 26 şehirden 120 sporcumuz etkinliğe katıldı. Evet, deprem bölgesindeyiz. Kalkış alanı Nurdağı ve İslahiye ilçelerine çok yakın. Her iki ilçede çok büyük yıkımlar oldu. Özellikle bu bölgeye bir motivasyon, renk katsın ve bu insanların acılarını hafifletmek için bu bölgeyi seçtik" dedi.

Depremzedelere, özellikle de çocuklara moral vermek için yamaç paraşütü festivalini Gaziantep'te yaptıklarını hatırlatan Mehmet Ali Kaya, "26 şehirden yaklaşık 120 sporcumuz Gaziantep'e geldi. Amacımız depremzede çocuklara bir nevi moral vermekti, gökyüzünü şenlendirelim istedik ve çocuklarımıza sahipsiz olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bugün Lüleburgaz'dan, Samsun'dan, Kars'tan ve Ardahan'dan gelen sporcularımız var. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

"Festival, bu bölgeye bir farkındalık katacak"

Profesyonel yamaç paraşütçüsü olarak bu sporu yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Cemil Önder, "Festivale Kahramanmaraş'tan katılıyorum. Depremde Kahramanmaraş çok büyük zarar gördü. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu festival, bu bölgeye bir farkındalık katacak. İnşallah bundan sonra daha güzel etkinliklerle festival devam edecek. Yıkımda zarar gören ve psikolojisi bozulan herkes için bu etkinlik bir katkı sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.