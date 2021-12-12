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ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kalması turizm beklentilerini artırdı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kalması turizm beklentilerini artırdı

12.12.2021 11:08

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin, Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kalması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin, Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu (European Museum Forum) tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kalması, Şanlıurfa'da sevinçle karşılandı.

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de Avrupa'daki birçok müzenin yanı sıra Türkiye'den finale Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Örenyeri, Van Müzesi ve Tunceli Müzesi kaldı. Ödülü kazanan müze ise Estonya'nın Tartu kentinde 4-7 Mayıs 2022 tarihinde düzenlenecek programda açıklanacak.

"Tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin finale kalmasının, 12 bin yıllık ören yerindeki turizmi daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AA muhabirine, Göbeklitepe'nin finale kalmasının, tüm şehir halkı tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığına yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın köklü tarihi, turizm çeşitliliği ve potansiyeli ile son zamanlarda tüm dünyanın dikkatlerini üzerine çeken tarih ve arkeoloji şehri olduğunu dile getiren Beyazgül, "Yüzyılımızın en önemli keşfi olarak kabul edilen Göbeklitepe, sadece bulunduğu toprakların insanlarını değil, tüm insanlığı ve dünyayı da etkileyen, insanlığın ortak mirasıdır. Avrupa Konseyi himayesindeki Avrupa Müze Forumu tarafından 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022'de finale kalan Göbeklitepe hala çözülmeyi bekleyen sırlarıyla insanların yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor." diye konuştu.

Beyazgül, kentin tanıtımı için yaptıkları çalışmalarla her geçen gün bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşandığını aktararak, bu kapsamda Şanlıurfa'daki yatak sayısının artırılması noktasında da ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"nin Şanlıurfa ve Göbeklitepe'nin tanıtımı açısından faydası olacağını anlatan Beyazgül, "İnanıyorum ki Göbeklitepe'ye olan bu ilgiyle Şanlıurfa, yerli ve yabancı turist ağırlama noktasında tarihi bir rekor kıracaktır." dedi.

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban da yarışmada Türkiye'den 3 müzenin finale kalmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Göbeklitepe'nin yılın her döneminde yurt içinden ve dışından birçok ziyaretçiyi ağırladığını hatırlatan Çoban, "Göbeklitepe'nin finale kalması hem Göbeklitepe'nin hem de Şanlıurfa'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacaktır. Bu çok önemli bir gelişme, hem Şanlıurfalılar da hem de turizmcilerde büyük bir sevince neden oldu. İnşallah finalde de Türkiye'deki bu üç müzeden biri birinciliği alır." ifadesini kullandı.

Göbeklitepe

Neolitik döneme ait yerleşim yeri Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya 18 kilometre mesafede Örencik köyü yakınlarında bulunuyor.

İlk kez 1963'te görevlilerin yüzey araştırmaları sırasında fark edilen Göbeklitepe'deki kazı çalışmaları 1995'ten bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde yürütülüyor.

Bölgede şimdiye kadar Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü "T" biçimli dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları, çok sayıda yabani hayvan figürü, dikili taşlar ve yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen 65 santimetre uzunluğunda insan heykeli gibi tarihi eserler bulundu.

Dünyanın en eski "tapınak merkezi" olduğu ifade edilen Göbeklitepe, 2018'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı
ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022 de finale kalması turizm beklentilerini artırdı

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Turizm, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin 'Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022'de finale kalması turizm beklentilerini artırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Göbeklitepe'nin "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de finale kalması turizm beklentilerini artırdı - Son Dakika
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