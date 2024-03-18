Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
ANKARA - Başkent'in kültürel ve tarihi varlıklarını aslına uygun olarak yenileyerek ayağa kaldıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nda bahçesine kurduğu fırınlarla askerlerin ekmek ihtiyacını karşılayan Milli Mücadele kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'nın Gölbaşı'ndaki konağında gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarını tamamladı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tarihi ve kültürel miras olma özelliği taşıyan değerlerini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla proje çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Kurtuluş Savaşı'nda, askerlerin ekmek ihtiyacını karşılayan Gölbaşı ilçesindeki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nda aslına uygun ve dokusunu koruyarak gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarını tamamladı. Projeyle; Ankara'daki önemli bir kültürel miras koruma altına alınırken başlatılan peyzaj çalışmalarının da tamamlanmasının ardından tarihi yapının Ankaralıların sosyal ve kültürel faaliyetleri amacıyla kullanıma açılması planlanıyor.
Tarihi öneme sahip konakta gerçekleştirilen çalışmaların tamamlandığını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:
"Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimizin ekmek ihtiyacını kurduğu fırınlarla karşılayan, Milli Mücadele'mizin kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'ya ait konağın restorasyon çalışmalarını tamamladık. Çevre düzenlemesi çalışmalarımıza da başladık. Mutlu ve gururluyuz."
Ödemiş: "Kültürel miras saklanacak"
1994 yılında Kültür Bakanlığı tarafından tescillenen tarihi yapı hakkında bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Gölbaşı ilçemizin Halaçlı mahallesinde bulunan Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'mızın restorasyon çalışmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak tamamlamış bulunuyoruz. Konağın sahibi Mehmet Ağa Milli Mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlar arasında yer almıştır, yine Sakarya Meydan Muharebesi'nde köyde kurmuş olduğu fırınlarda cephedeki askerlerimizin ekmek ihtiyacını karşılamıştır" dedi.
Konağın 2020 yılında Andaç Ataç tarafından karşılıksız olarak Ankara Büyükşehir Belediyesine verildiğini kaydeden Ödemiş, yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Sadece bir tek arzusu vardı. O da konağa bir odasını babasından kalan eşyalarla Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürmek. Konağımızı tarihsel geçmişine uygun olarak kültürel miras olarak saklamayı düşünüyoruz. Konağın 6 bin metrekare bahçesi var, peyzaj çalışmalarını başlatıyoruz. Konak yaklaşık 5 bin 755 metrekare. Konak 4 kat olup toplam kapalı alanı ise 700 metrekare civarında. Özüne sadık kalarak çatıda önemli bir iyileştirme yaptık. Kubbeleri yeniledik. Nitelikli sıva çalışmaları konservasyon çalışmaları bilimsel olarak hazırlandı. Bölgenin iklimini dikkate alarak restorasyon çalışmalarını gerçekleştirdik."
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'ndaki Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı'nın restorasyon çalışmalarını tamamladığını duyurdu. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından aslına uygun olarak restore edilen konak, peyzaj çalışmalarının ardından başkentlilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri için kullanıma açılacak. Konağın sahibi Mehmet Ağa'nın milli mücadele döneminde Atatürk'ü karşılayan atlılar arasında yer aldığı ve cephedeki askerlerin ekmek ihtiyacını karşıladığı belirtildi. Konağın bir odasının Halaçlı Mehmet Ağa Müzesi'ne dönüştürülerek tarihsel miras olarak saklanacağı ifade edildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurtuluş Savaşı'nda askerin ekmek ihtiyacını karşılayan Milli Mücadele kahramanlarından Hallaçlı Mehmet Ağa'nın Gölbaşı'ndaki konağının restorasyon çalışmalarını tamamladı. Başkentin kültürel ve tarihi varlıklarını koruma amacıyla gerçekleştirilen proje, Ankara'nın önemli bir kültürel mirasını koruma altına aldı.
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