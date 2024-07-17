Gümüşlük Müzik Festivali, Kristof Barati ve Tuna Bilgin'in konseriyle başladı

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle bu yıl 21'incisi düzenlenen Gümüşlük Müzik Festivali, Macar kemancı Kristof Barati ve Türk piyanist Tuna Bilgin'in konseriyle başladı.

Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda organize edilen "Avrupa'nın en seçkin festivalleri EFFE2025" ödüllü festival, Gümüşlük'teki 25 asırlık Antik Taş Ocağı'nda gerçekleştirilen konserle, müzikseverlere kapılarını açtı.

Piyanist Eren Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğinde ve piyanist Gülsin Onay'ın sanat danışmanlığında yapılan etkinliğin ilk gününde, Macar kemancı Barati ile Türk piyanist Bilgin sahne aldı. İkili, konserde Beethoven, Brahms ve Franck'ın sonatlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Konsere, Bodrum'un tanınmış simaları ve sanatseverler katıldı.

Festival kapsamında Portekizli piyanistler Antonio Silva ve Tiago Nunes de Bitez Aktur'daki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne aldı.

2024'ün masterclass öğrencilerinden konser

Gümüşlük Festival Akademisinin (GFA) bu yılki ustalık sınıfına katılan 12 ila 21 yaşları arasındaki 9 keman masterclass öğrencisi de keman sanatçıları Kristof Barati ve Erkin Onay'dan bir hafta boyunca aldıkları derslerle ustalık kazanarak, Gümüşlük sahilindeki Toprak Ev'de derledikleri repertuvarla sahneye çıktı.

Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Bakü Bülbül Müzik Okulu, Mimar Sinan İstanbul Devlet Konservatuarı gibi farklı eğitim kurumlarından gelen 9 genç yetenek, sahnede hünerlerini sergiledi.

Festival, çok sayıda yerli ve yabancı sanatçının verdiği konser ve atölye çalışmalarıyla 10 Eylül'e kadar devam edecek.