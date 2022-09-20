Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın dans grubu Ballet Movimientos başkentte sahne aldı.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde "Türkiye-Paraguay İlişkilerinin 70. Yıl Dönümüne Doğru Paraguay Ulusal Balesi Ziyareti" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Paraguay-Türkiye ilişkilerinin 1953'te tesis edildiğini anımsatarak iki ülkenin coğrafi uzaklıklarına rağmen son yıllarda ikili ilişkilerinde iyi bir ivme yakaladığını ifade etti.

Ünlü, Türkiye'nin Paraguay ile ilişkilerini sadece ikili kapsamda değil birçok platformda geliştirmek istediğini belirterek, gelecek yıl Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı Paraguay ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70. yıl dönümü olarak öne çıkacağını ve Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla ikili ilişkileri ve diplomatik bağları derinleştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Paraguaylı dans grubu "Ballet Movimientos" ülkeye özel dans gösterileri icra ederek şarkılar seslendirdi.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlikte gösteriler beğeni topladı.

"Dünyada insansız, sanatsız hiçbir şey olmaz"

Dans gösterisinin tanıtımı ve koordinasyonuna katkıda bulunan Paragaylı gazeteci Mili Britez, AA muhabirine yaptığı açıklamada dans gösterisinin Paraguay'ın halk kültürünü yansıtan bir unsur olduğunu söyledi.

Britez insan olmanın olumsuz şeyleri değiştirme gücüne sahip olmak anlamına geldiğini düşündüklerini belirterek, "Biz hayatımızda acıları, kötü olayları yaşadığımızda bunları neşeli bir şeylere dönüştüren bir ülkeyiz. Bu yüzden kötü bir durumu sanata, müziğe yönlendirerek bu kötü durumu değiştirebiliriz. Dünyada insansız ve sanatsız hiçbir şey olmaz." şeklinde konuştu.

Paraguay kültürünün halihazırda iki farklı dili konuştuğunu ve ülkedeki kültürün birçok ögeyi, sanatı bir araya getirdiğini kaydeden Britez, "Şunu söyleyebilirim ki Paraguay sanatın kaynağıdır. Bu sanatımıza da yansımıştır." dedi.

Etkinliği düzenlemek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geldiklerini ve bu gösteriden sonra Mersin'e gitmeyi planladıklarını belirten Britez, bu tür etkinliklerle ülkelerini tanıtmak istediklerini dile getirdi.