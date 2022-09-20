Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı

20.09.2022 22:16

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın dans grubu Ballet Movimientos başkentte sahne aldı.

Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın dans grubu Ballet Movimientos başkentte sahne aldı.

Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde "Türkiye-Paraguay İlişkilerinin 70. Yıl Dönümüne Doğru Paraguay Ulusal Balesi Ziyareti" etkinliği düzenlendi.

Açılışta konuşan Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültür İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Ayda Ünlü, Paraguay-Türkiye ilişkilerinin 1953'te tesis edildiğini anımsatarak iki ülkenin coğrafi uzaklıklarına rağmen son yıllarda ikili ilişkilerinde iyi bir ivme yakaladığını ifade etti.

Ünlü, Türkiye'nin Paraguay ile ilişkilerini sadece ikili kapsamda değil birçok platformda geliştirmek istediğini belirterek, gelecek yıl Türkiye'nin kuruluşunun 100. yılı Paraguay ile diplomatik ilişkilerinin tesisinin 70. yıl dönümü olarak öne çıkacağını ve Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla ikili ilişkileri ve diplomatik bağları derinleştirmeyi arzu ettiklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Paraguaylı dans grubu "Ballet Movimientos" ülkeye özel dans gösterileri icra ederek şarkılar seslendirdi.

Çok sayıda davetlinin yer aldığı etkinlikte gösteriler beğeni topladı.

"Dünyada insansız, sanatsız hiçbir şey olmaz"

Dans gösterisinin tanıtımı ve koordinasyonuna katkıda bulunan Paragaylı gazeteci Mili Britez, AA muhabirine yaptığı açıklamada dans gösterisinin Paraguay'ın halk kültürünü yansıtan bir unsur olduğunu söyledi.

Britez insan olmanın olumsuz şeyleri değiştirme gücüne sahip olmak anlamına geldiğini düşündüklerini belirterek, "Biz hayatımızda acıları, kötü olayları yaşadığımızda bunları neşeli bir şeylere dönüştüren bir ülkeyiz. Bu yüzden kötü bir durumu sanata, müziğe yönlendirerek bu kötü durumu değiştirebiliriz. Dünyada insansız ve sanatsız hiçbir şey olmaz." şeklinde konuştu.

Paraguay kültürünün halihazırda iki farklı dili konuştuğunu ve ülkedeki kültürün birçok ögeyi, sanatı bir araya getirdiğini kaydeden Britez, "Şunu söyleyebilirim ki Paraguay sanatın kaynağıdır. Bu sanatımıza da yansımıştır." dedi.

Etkinliği düzenlemek üzere İstanbul'dan Ankara'ya geldiklerini ve bu gösteriden sonra Mersin'e gitmeyi planladıklarını belirten Britez, bu tür etkinliklerle ülkelerini tanıtmak istediklerini dile getirdi.

YORUMLAR
500
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TOKİ değerlendirmesi: Anlatılmayan bir yeri var Kara yollarında durum Kara yollarında durum Akşener: 3,5 Yaşında Bir Çocuğu Kucağınıza Alıyorsunuz, Kemikleri Elinize Geliyor. 15 Yaşından Sonra da Obezite Başlamış. Bu, Ankara'da Oluyor Akşener: 3,5 Yaşında Bir Çocuğu Kucağınıza Alıyorsunuz, Kemikleri Elinize Geliyor. 15 Yaşından Sonra da Obezite Başlamış. Bu, Ankara'da Oluyor
Kaynak: AA

Güney Amerika, Paraguay, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
23:42 Aksoy Araştırma'nın anketinde dikkat çeken sonuç! İşte AK Parti ve CHP arasındaki fark...
23:03 Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say oldu! Üçüncü sıradaki ismin annesinin de tescilli güzel olduğu ortaya çıktı
22:58 Donetsk ve Luhansk'ın referandum kararına ABD ve NATO'dan tepki geldi: Kabul etmeyeceğiz
22:47 Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen aldatma itirafı Buket Aydın'ı şaşırttı: Bu yedekleme dürtüsü bence
22:33 Manchester City'nin yıldız golcüsü Haaland'ın 'kebap' çıkışı Türk futbolseverlerin ilgisini çekti
22:10 İngiltere'nin yeni kralına ırkçılık suçlaması! Siyahi vatandaşa arkasını döndü
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 08:47:09. #1.13#
SON DAKİKA: Paraguay dans grubu Ballet Movimientos Ankara'da sahne aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement