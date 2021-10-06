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11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden - Son Dakika

11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden

06.10.2021 23:42

11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden Buhara Medya Grubunun Düzenlediği, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde, TGRT Haber 2 ödül birden aldı.

11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden

ANKARA - Buhara Medya Grubunun Düzenlediği, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Töreni'nde, TGRT Haber 2 ödül birden aldı.

Ankara'da Bir Otelde Buhara Medya Grubunun Düzenlediği Gecede, 11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu. Ödül gecesinde TGRT Haber'de "Günaydın Türkiye" programını sunan Aslı Hünel, "Yılın Fantezi Müzik Kadın Sanatçısı" ve "En İyi Sabah Haber Programı" ödüllerine layık görüldü.

"TGRT Haberi yuvam gibi görüyorum, yuvama döndüğüm için çok mutluyum"

11. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri gecesinde iki ödül birden alan TGRT Haber sunucusu Aslı Hüner, "İki ödülle taçlanmak çok guru verici. Daha önce birçok kez ödül aldım ama çok yakın bir zamanda başladığım bir haber programının böyle bir ödülle taçlandırılmış olması beni inanılmaz mutlu etti. Bu ödülü partnerim Cem Küçük adına da alıyorum. Habercilik çok sevdiğim bir meslekti. Beni destekleyen TGRT ailesine çok teşekkür ediyorum. TGRT Haberi yuvam gibi görüyorum. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

"Başarı İçin Yeniden Bir Arada, Yeniden Birlikte" sloganıyla düzenlenen programa, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Ömer İleri, Hamza Dağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Ak Parti MKYK Üyesi ve Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve birçok siyasi konuk katıldı.

"Lütfen fotoğraf çekmeye, haber yapmaya, mikrofon uzatmaya devam ediniz"

Ödül gecesinde açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu güzel etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Bu akşam, bu etkinliğe geleceğimi söylediğimde sayın cumhurbaşkanı sizlere selamlarını iletti. Keşke Şarbat Gula hanımefendi de aramızda olsaydı. Hepinizin bildiği simasıyla, 1985'teki o korkmuş renkli gözleriyle fotoğrafı çekilmiş Afgan kızı. Bugün de fotoğraflarla dünyayı sarsıyoruz. Bugün basın mensuplarından arkadaşlarımızın gidip Afganistan'da haber yapması, kadın muhabirlerimizin gidip Karabağ'da, sınır dışı operasyonlarında haber yapmasını çok değerli buluyoruz. Bunlar için sizlere minnettarız. Lütfen fotoğraf çekmeye, haber yapmaya, mikrofon uzatmaya, reytingden değil insanlıktan yana olmaya devam ediniz" ifadelerinde bulundu.

Özlem Yıldız ve Levent Kol'un sunuculuğunu üstlendiği ve 30 farklı kategoride ödüllerin sahibini bulduğu geceye sanat dünyasından Ahmet Özhan, Ebru Yaşar, Bülent Serttaş, Ahmet Selçuk İlkan ve Emre Kaya katılırken, Azerbaycanlı sanatçı Azerin de şarkılarıyla geceye renk kattı.

11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden
11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden

AK Parti, Ankara, Yuvam, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11. Buhara Medya Ödüllerinden, TGRT Habere 2 ödül birden - Son Dakika
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