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4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı - Son Dakika

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı

08.10.2021 22:58

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sanatseverlerle buluştu.

Antalya'da dördüncüsü düzenlenen "Antalya Akra Caz Festivali"nde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sanatseverlerle buluştu.

Akra Hotels tarafından düzenlenen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu festival, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleşti.

Bilet gelirleri yanan Manavgat ormanlarının yeniden yeşertilmesi için kullanılacak festivalde Fazıl Say, Türk edebiyatının unutulmaz şair ve yazarlarının şiirlerini bestelediği yeni albümünü Antalya'da ilk kez seslendirdi.

Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Sabahattin Ali, Kaygusuz Abdal, Aziz Nesin, Metin Altıok ve Ömer Hayyam şiirlerinden bestelerin yer aldığı konserde Say'ın şarkılarını sanatçı Serenad Bağcan yorumladı.

Sanatçılara vurmalı sazlarda Aykut Köselerli, viyolonselde ise Jamal Aliyev eşlik etti.

Festival yarın 20.30'da Fazıl Say'ın kapanış konseriyle son bulacak.

4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı
4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı
4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı
4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı
4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı

Caz Festivali, Fazıl Say, Festival, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 4. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı - Son Dakika


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