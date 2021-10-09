Altın Portakal Film Festivali'nde ödül gecesi (3) - Son Dakika

EN İYİ FİLM 'OKUL TIRAŞI'

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali ulusal uzun metraj film yarışmasında En İyi Film Ödülü 'Okul Tıraşı' filminin oldu. Filmin yönetmeni Ferit Karahan'a ödülü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim etti. Ödülü alan Karahan, "Bu ödülü dünyanın son iki yıldır içinde bulunduğu bu kaostan etkilenen ve yaşamını yitiren başta babam olmak üzere bütün kovid mağdurlarına ithaf ediyorum" dedi.

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, 'İki Şafak Arasında' filminin oldu. Ödül, filmin yönetmeni Selman Nacar ve yapımcılarına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tarafından takdim edildi.Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, 'Anadolu Leoparı' filmine verildi. Ödülü yönetmen Emre Kayiş'e, Antalya Valisi Ersin Yazıcı takdim etti.En İyi Yönetmen ödülü 'Kerr' filmiyle Tayfun Pirselimoğlu 'na verildi. Cahide Sonku Ödülü, cast direktörleri Ezgi Baltaş ve Feride Çiçekoğlu 'na verildi.En İyi Senaryo Ödülü'nü, 'Okul Tıraşı' filmiyle Ferit Karahan ve Gülistan Acet aldı.EN İYİ KADIN OYUNCU NİHAL YALÇINEn İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü, 'Zuhal' filmiyle Nihal Yalçın aldı. Yalçın, "Filmi seyrettikten sonra bana kadın oyuncu vermezler diye düşündüm açıkçası. Festival jürisinin çok az kadın hikayesi vardı. Güçlü rakiplerim yoktu" dedi.En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü, 'Kafes' filmiyle Tarhan Karagöz aldı. Karagöz, "Ödül almayı beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. Festivale katılan bütün filmleri kutluyorum" dedi.En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü'nü, 'Bağlıklık Hasan' filmiyle Özgür Eken kazandı.En İyi Müzik Ödülü 'Kerr' filminin müzikleriyle Nicos Kypourgos'a verildi.En İyi Kurgu Ödülü, 'Okul Tıraşı' filmiyle Ferit Karahan, Hayedeh Safiyari ve Sercan Sezgin'e verildi.En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, 'Anadolu Leoparı' filmiyle Billur Turan'ın oldu.En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, 'İki Şafak Arasında' filmiyle Nezaket Erden ve Kafes filmiyle Özay Fecht 'e verildi.En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü, 'İki Şafak Arasında' filmiyle Erdem Şenocak'ın oldu.ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMA ÖDÜLLERİÖvgüye Değer Ödülü,'Rewşen' filmiyle yönetmen Musab Tekin aldı. Kısa Film Jüri Özel Ödülü'nü Ali Tansu Turhan 'İkinci Gece' filmiyle aldı. Turhan, "Filmin kısası uzunu olmaz film filmdir, dert derttir" dedi. En İyi Kısa Film Ödülü'nü, 'Siz Biraz Uzak Kaldınız' filmiyle yönetmen Elif Refiğ aldı.ULUSAL BELGESEL FİLM YARIŞMASIÖvgüye Değer Ödülü'nü, 'Acı ve Tatlı' filmiyle Didem Şahin aldı. Şahin, "3 yıllık bir süreçte çektik filmi. Çok sevinçliyim. Bu ödül sadece bana değil birçok insana dokundu" dedi. Belgesel Film Jüri Özel Ödülü'nü, 'Bekleyiş' filmiyle yönetmen Aslı Akdağ aldı. Akdağ, "Yılların emeği olan bir iş ama asıl zorluk çocuğumu yaparken bu işe koyulmamdı. Kadın dayanışmasıyla geldik buraya. Bu çok kıymetli" dedi. En İyi Belgesel Film Ödülü'nü, 'Her Şey Dahil' filmiyle Volkan Üce aldı.ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASIEn İyi Uluslararası Film Ödülü,'Clara Roquet Libertad' filmine verildi. En İyi Yönetmen Ödülü, 'Aurora' filmiyle Paz Fabrega'nın, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, 'Aile' filmiyle Claudia Grob'un oldu. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise 'Titanik'i Seyretmek İstemeyen Kör Adam' filmiyle Petri Poikolainen'e verildi.FİLMLERDE İKİ ÖZELLİK ÖNE ÇIKTI

Festivale ilişkin seçkide iki özelliğin öne çıktığını belirten Jüri Başkanı Emin Alper, "Bunlardan birincisi ilk filmlerin çokluğu, 5 tane ilk film vardı. İkinci dikkat çeken bölüm ise genelde seçkiler ortak tema filmlerinde toplanmaya başladığını gördük. Bu ortak tema da vicdan ve suçluluk duygusu. Yaklaşık 5 filmi de bu kategoride değerlendirebiliriz. Çok zor bir süreçten geçtik 14 filmi mümkün olduğunca hakkaniyetli bir şekilde değerlendirdik. Sanırım bu ödül dağıtımında suç ve vicdan meselesini politik ve kişiselmiş gibi irdeleyen ve özellikle yeni yüzleri ve yeni sinemacıları bir adım öne çıkaran tercihler yaptığımızı sanıyorum" dedi.