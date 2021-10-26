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Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu - Son Dakika

Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu

26.10.2021 11:18
Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu

Bingöllü emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı kampanya kapsamında ülkenin dört bir yanından gönderilen roman ve hikaye kitaplarını, köy çocuklarına ulaştırıyor.

Bingöllü emekli ziraat mühendisi Cuma Karaaslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlattığı kampanya kapsamında ülkenin dört bir yanından gönderilen roman ve hikaye kitaplarını, köy çocuklarına ulaştırıyor.

Bingöl Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre, Gençlik ve Sivil Toplumu Geliştirme Derneği (BİNÇEVDER) Başkanlığını da yürüten Karaaslan, ömrünü eğitim faaliyetlerine ve doğal yaşamın sürdürülebilmesine adadı.

Yıllardır TEMA Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında faaliyet yürüten 57 yaşındaki Karaaslan, salgın döneminde geçen yıl kitaplığından seçtiği 3 bin kitabı uzaktan eğitim gören kırsaldaki çocuklara köy köy gezerek ulaştırdı.

Karaaslan'ın yüz yüze eğitimin başlamasıyla kitap ihtiyacı olan okullar için sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyaya, Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir ve Diyarbakır gibi yurdun farklı bölgelerindeki hayırseverler büyük ilgi gösterdi.

Kampanyayla temin ettiği 5 bin roman ve hikaye kitabını, üniversite öğrencilerinin de desteğiyle kendi aracıyla kırsalda yaşayan çocuklara ulaştırmak için yola koyulan Karaaslan, aracının zaman zaman arızalanması nedeniyle zorlu coğrafyada öğrencilere ulaşmak için yola yaya devam ediyor.

Gittiği okullarda öğrencilere kitap okumanın önemini anlatan Karaaslan, kimi zaman da onlarla bahçede, arazide, sonbaharın renklerine bürünen asırlık ceviz ağacı altında oturup kitap okuyor.

Kitap okuma halkası oluşturan Karaaslan, okullar arasında kitap değişimi de yapıyor.

"1 kişinin en az 200 kitap okumasını sağlayacağız"

Karaaslan, AA muhabirine, okullara kitap götürme kampanyasını salgın döneminin başında başlattığını söyledi.

Daha çok çocuğa kitap ulaştırma amacıyla başlattığı kampanyayı sosyal medyadan duyurması üzerine ilk etapta 1000 kitap bağışlandığını, daha sonra sayının 5 bine ulaştığını anlatan Karaaslan, köylere yıl boyu kitap götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çavuşlar Köyü Kültür Sanat Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kerey'in sosyal medya üzerinden yaptığı, "Bizim köye kitap yok mu?" paylaşımının ardından Çavuşlar köyüne geldiklerini aktaran Karaaslan, "Kütüphaneler vardı, kitap yoktu. İki okulumuza yaklaşık 450 kitap verildi ve okuma zamanı yaratıldı çocuklarla. Bundan sonraki süreçte haftada 1-2 köye kitap götürme hedefimiz var. Talep ve ihtiyaç arttıkça elimizdeki kitaplar eritilene kadar devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, kampanyanın çok ses getirdiğini, özellikle de Ankara'dan büyük destek geldiğine işaret ederek, hedefinin bir aracı gezici kütüphaneye dönüştürerek, köy köy gezmek olduğunu kaydetti.

"Köylerde mola vererek onlarla kitap okuma zamanları üreterek, oyunlar oynayarak kitap okuma dönemini başlatmış olacağız. Hedefimiz kitapsız okul ve çocuk kalmasın. 1 kişinin en az 200 kitap okumasını sağlayacağız." diyen Karaaslan, bu çalışmaların süreceğini vurguladı.

"Ciddi manada kitap ihtiyacımız vardı"

Çavuşlar Yeni Yerleşim İlk ve Ortaokulu Müdürü Ömer Arslan da kampanya kapsamında okullarına kitap ulaştırıldığını dile getirerek, "Ciddi manada kitap ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar bizime irtibata geçitler. Bize kaynak sağladıkları için teşekkür ederim." diye konuştu.

Çavuşlar Köyü Kültür Sanat Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Kerey de Cuma Karaaslan'dan sosyal medya üzerinden kitap istediklerini anlatarak, "Çocuklarımızla bir kitap dostluğu kurduk. Biliyoruz ki dünyayı ve geleceği ancak ve ancak okumak kurtarır. İnşallah daha mutlu bir dünyaya bu çocuklarımızın bilgisiyle ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

"Artık çok kitap okuyacağım"

Çavuşlar Köyü İlkokulunda okuyan öğrencilerden Zeynep Kebude ise kendilerine kitap desteği sunulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün bize kitap hediye ettiler, çok mutlu oldum. Artık çok kitap okuyacağım." dedi.

Eda Kebude ise kütüphanedeki kitap sayısının bu destek sayesinde arttığını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Emekli, Kitap, Medya, Cuma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başlattığı kampanyayla Bingöllü binlerce köy çocuğunu kitapla buluşturdu - Son Dakika
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